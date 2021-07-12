Ünlü Girişimci Richard Branson Kendi Aracı Unity ile Uzay'a Çıkmayı Başardı

Elon Musk ve Jeff Bezos ile birlikte Uzay yarışının üç önemli isminden bir olan ünlü girişimci Richard Branson, Pazar günü kendi roketiyle uzaya çıktı. Böylece, iki büyük rakibini de geride bırakmayı başarmış oldu.
71 yaşındaki Branson ve şirketi Virgin Galactic uzay turizmi şirketinden beş ekip arkadaşı, New Mexico çölü üzerinde yaklaşık 53 mil (88 kilometre) yüksekliğe ulaştı. Böylece üç ila dört dakikalık bir yerçekimsiz ortam deneyimi yaşamış oldu ve Dünya'ya çok yukarılardan bakma hayalini gerçekleştirdi. Hemen ardından da güvenli bir şekilde iniş gerçekleşti. Branson, yaşadığı deneyimi "sadece büyülüydü" cümlesi ile tanımladı.
Bu macera, Virgin Galactic'in önümüzdeki yıl başlatmayı planladığı ticari uçuşlar için de son testlerden biri anlamına geliyordu. Başarıyla sonuçlanmış olmasının da, şirketin elini güçlendiren bir etken olduğu tartışılmaz bir gerçek.
Yaklaşık 1 hafta sonra benzer bir deneyim yaşamaya hazırlanan Jeff Bezos, Bronson'a tebriklerini göndererek şunları söyledi: "Kulübe katılmak için sabırsızlanıyorum!"
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun eski komutanlarından olan Kanadalı astronot Chris Hadfield ise "Bu inanılmaz bir başarıydı. Açılan kapının yol açacağı ilerlemeden çok memnunum. Bu harika bir an" dedi.
Branson'ın ailesi de dahil olmak üzere yaklaşık 500 kişinin izlediği yörünge aracı Unity, çift gövdeli bir uçağın altında taşındı. Daha sonra, yaklaşık 13 kilometre yükseklikte, Unity ana gemiden ayrıldı ve motorunu ateşledi.
Branson, Bezos'u dokuz gün geride bırakarak kendi uzay gemisiyle havalanan ilk kişi olmanın yanı sıra, uzaya giden ikinci yetmiş yaşını aşan ikinci kişi olarak da tarihe geçti. Astronot John Glenn, 1998'de 77 yaşındayken bunu yapan ilk kişi olmuştu.
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