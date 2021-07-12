Ünlü Girişimci Richard Branson Kendi Aracı Unity ile Uzay'a Çıkmayı Başardı

Uzay yarışı dendiğinde akla gelen ilk 3 isim, kuşkusuz Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson olacaktır. İşte bu isimlerden Branson, kendi aracı Unity ile Uzaya çıkmayı başardı ve iki rakibini kıskandıracak bir zafere imzasını attı!