Amazon'un Adolf Hitler'e Benzetilen Yeni Logosu, Sessiz Sedasız Değişti

Amazon, geçtiğimiz Ocak ayında duyurduğu yeni logosunu, Adolf Hitler'i hatırlattığı eleştirileri sonrasında makyajladı. "Hitler'li logo" ve yeni logo, haberimizde...

Amazon'un "Adolf Hitler'li logosu" Değişti
Solda eski logo, sağda yenilenmiş logo

Geçtiğimiz Ocak ayında Amazon, mobil uygulama simgesini daha minimal bir yaklaşımla yenilediğini duyurmuştu. Yeni simge kahverengi bir arka plandan, üstteki kesilmiş bant resminden ve klasik Amazon okundan oluşuyordu.

İlk bakışta göz oldukça hoş görünen yeni simge, ne yazık ki şaşırtıcı bir eleştiri almaktan kurtulamadı. Sosyal medyada yayılan eleştirilerde, simgenin Nazi lideri Adolf Hitler'e benzediği söyleniyordu. Gerçekten de dikkatli bakıldığında üstteki kesik bant resmi, Hitler'in bıyığını andırıyor. Bu benzerlik nedeniyle de bütün logo da, Adolf Hitler'in gülen yüzüne benzetildi.

Amazon, "Hitler'in Bıyığını" Sildi

Amazon da bu durumdan rahatsız olmuş olacak ki, logoyu küçük bir makyajla yenilediğini duyurdu. Yeni logoda arka plan ve Amazon oku olduğu gibi duruyor ama kesik bant resmi, kenarından kıvrılmış bir bant resmi ile değiştirilmiş durumda. Böylece "Hitler'in bıyığı" da ortadan kaldırılmış.

Bu değişim, Amazon'un gelen eleştirilerin büyümesini engellemek istediğinin kanıtı. Sonuçta hiç bir büyük şirket, adının o veya bu şekilde Adolf Hitler'le anılmasını istemeyecektir...  

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