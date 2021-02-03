Bir Dönem Bitiyor, Amazon CEO'su Jeff Bezoz Görevden Ayrılıyor

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amazon CEO'su Jeff Bezos, Amazon çalışanlarına gönderdiği e-postada CEO'luk görevinden ayrılacağını açıkladı. Ama Bezos şirketten tamamen ayrılmıyor; yeni bir rol üstleniyor.

Amazon CEO'su Jeff Bezoz Görevden Ayrılıyor

Amazon'un CEO'su koltuğunda oturan ve Dünyanın en zengin isimlerinden biri olarak bilinen Jeff Bezos'tan sürpriz bir karar geldi. Bezos, Amazon çalışanları yolladığı e-postada CEO'luk görevinden ayrılacağını söyledi. Ayrılık kararı bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşecek. Bezos, CEO'luktan ayrılsa da Amazon'dan ayrılmayacak; yönetim kurulu başkanı olarak görev alacak.

Jeff Bezos'tan boşalan CEO koltuğunun yeni sahibi ise Andy Jassy olacak. Jassy, 1997 yılından beri Amazon içerisinde olan bir isim ve Amazon Web Servisleri bölümünün başında bulunuyor. Bu bölüm, Amazon için amiral gemisi bölümlerin başında geliyor ve elde ettiği gelirle Amazon'u taşıyor.

Jeff Bezos, e-postasında Jassy için şunları söyledi: "Andy, şirket içinde herkesin tanıdığı bir isim. Ben Amazon'da çalışmaya başladığımdan beri o da burada. İnanılmaz bir lider olacağına eminim ve tüm desteğim onunla olacak."

Bezos, Amazon içerisinde üstleneceği yeni rol içinse şunları yazdı: "Bundan sonra tüm enerjimi yeni ürünler ve girişimler için harcayacağım."

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