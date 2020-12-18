Ambargo ile Zor Günler Yaşayan Huawei, Bu Kez "Büyük Bir Zaferi" Kutluyor

ABD'den ve bazı önemli Avrupa ülkelerinden ambargo yiyen ve zor günler geçirdiği konuşulan Huawei, bu kez "büyük bir zafer" olarak değerlendirilen önemli kararı kutluyor.