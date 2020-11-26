Huawei'nin Kendi İşlemcisi Kunpeng 920'yi Kullanan PC'si Satışa Çıktı

Huawei, kendi ürettiği işlemcisi olan Kunpeng 920'yi kullanan PC'si MateStation B515 ile Lenovo, HP ve Dell gibi PC devlerine kafa tutmaya çalışacak.

26 Kasım 2020 10:00

Levent Öztürk