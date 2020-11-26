Huawei'nin Kendi İşlemcisi Kunpeng 920'yi Kullanan PC'si Satışa Çıktı

Huawei, iş bilgisayarı piyasasında büyük bir etki yaratmak istiyor ve bunu da kendi içerisinde ürettiği CPU'yu kullanan yeni bir PC ile yapmayı planlıyor. Huawei MateStation B515, firmanın kendi geliştirdiği Kunpeng 920 işlemcisiyle çalışıyor ve 23,8 inçlik monitör ile paketlenmiş olarak sunuluyor.
Firmanın kendi üretimi CPU'sunu kullanması, Apple'ın kendi işlemcisini kullanma kararını takip ediyor. Ancak ABD'li firmanın kendi M1 çipi son zamanlarda oldukça etkileyici bir performans gösterse de, Huawei'nin yeni işlemcisinden benzer bir performans seviyesi beklememekte fayda var. Raporlara göre Kunpeng 920, 4-çekirdek ve 8-çekirdek düzenleriyle ve 2,6GHz saat hızıyla sunulacak.
MateStation B515 ayrıca 8GB belleğe sahip olacak ve bunun da 16GB DDR4 3200 belleğe yükseltilmesi mümkün. NVMe katı-hal (solid state) sürücüler ve 1TB mekanik hard disk bulunacak. Ayrıca bir USB Type-C hızlı şarj arayüzü, çift kablosuz Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 desteğine de sahip olacak.
MateStation B515 şu anda sadece Çin'de sunulmakta ve Huawei, bu cihaz ile uluslararası olarak rekabet etmeye çalışmanın anlamlı olmadığını düşünüyor olabilir. Bunun yerine Çinli ofislerin birinci masaüstü PC tercihi olmak için Lenovo, HP ve Dell gibi firmaların iş istasyonlarına meydan okumayı tercih edebilir.
Huawei'nin yeni PC'sinin diğer özellikleri arasında ise yine firmanın kendi içerisinde geliştirilmiş, güç tuşu parmak izi algılama ve akıllı telefon NFC bağlantısı olan akıllı klavyesi de bulunuyor. Ayrıca bu masaüstü, Windows 10 yüklü olarak ve diğer cihazlarla dosya paylaşmak için dahili Huawei bulut alanı ile beraber sunuluyor.
Her ne kadar Huawei MateStation B515 Apple'ın yeni M1 çipinin gücüne ve hızına sahip olmasa da, temel olarak standart olan parçaları M1 Mac'lerden daha esnek olacağı anlamına geliyor ve kurumsal PC piyasasında esneklik oldukça yüksek bir değere sahip.
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