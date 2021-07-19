AMD Exynos GPU'nun İçeriği Belli Oldu: 6 Çekirdek ve Fazlası...

Samsung'un Exynos 2200 işlemcisi içinde yer alacak olan AMD mRNDA GPU sızdı. Görünüşe bakılırsa AMD mRNDA GPU, 6 çekirdekten oluşacak!

  • Ercan Uğurlu
AMD Exynos GPU'nun İçeriği Belli Oldu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı

Günün En çok Okunanları
Üç Kardeşin Yıldırım Çarparken Çektikleri Selfie Tarihe Geçti
AMD Exynos GPU'nun İçeriği Belli Oldu: 6 Çekirdek ve Fazlası...
OPPO Akıllı Telefonları Bellek Genişletme Özelliğiyle Geliyor
Joe Biden'dan, Facebook Gibi Platformlara "İnsanları Öldürüyorlar" Çıkışı
74. Cannes Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu!

 

 