AMD Exynos GPU'nun İçeriği Belli Oldu: 6 Çekirdek ve Fazlası...

Samsung'un bir sonraki Exynos işlemcisinde AMD ile iş birliğinde bulunacağını biliyoruz. Bu konu hakkında bugüne kadar çok sayıda bilgi ortaya çıkarken, işlemcinin detayları ise gizemini korumayı sürdürüyor. Ortaya çıkan yeni bir bilgi ise, AMD mRDNA GPU mimarisine sahip olacak Samsung'un hibrit çipi hakkında gizem perdesini biraz aralayacak türden.
Birkaç gün önce sızdırılan bilgiye göre, Samsung'un yeni işlemcisinin kod adı Exynos 2200 SoC "Pamir" olarak adlandırılmış. Bu işlemcide kullanılacak AMD mRDNA GPU kısmı ise "Voyager" ismiyle anılıyor. Yonga setinin Samsung'Un 4LPP FinFeT üretim süreci temel alınarak oluşturulacağı da dillendirilirken, çekirdekler de kısmen belli olmuş durumda.
Exynos 2200'ün çekirdekleri de netlik kazanmaya başladı. CPU gücü açısından bakıldığında bekleneni karşılayabilmesi için Cortex X1, Cortex X2 ve verimlilik odaklı olarak Cortex A78 çekirdeklerinden oluşan bir yonga seti tasarımının test edildiği söylenirken, bu işlemci içinde yer alacak AMD mRDNA GPU'nun ise 6 çekirdekten oluşacağı bildiriliyor. Böylece hem işlemci hem grafik performansı konusunda beklenenin sağlanacağı da ilave edilmiş. mRNDA GPU'da 384 Stream çekirdeğinin yer alacağı da bilinenler arasında. Elbette bunlar resmi olarak henüz netlik kazanmış değil.
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