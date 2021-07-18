Razer, Bugüne Kadarki En Güçlü Laptop'ı Blade 17'yi Duyurdu

Razer, bugün, en yeni 11. Nesil Intel Core H-Serisi İşlemciler üzerine kurulu ve NVIDIA® GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU'suna kadar modellere sahip yeni nesil Razer Blade 17 oyun dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Blade 17'de ilk kez kendini gösteren Intel® Core™ i9-11900H, şimdiye kadar bir Razer Blade'de bulunan en güçlü Intel işlemcidir. Pek çok geliştirmesiyle, yeni ultra ince Blade 17, hem oyuncular hem de içerik oluşturucular için masaüstü bilgisayarların yerini almaya devam ediyor.
Sekiz çekirdek ve 16 iş parçacığı ile paketlenmiş i9-11900H işlemcinin dahil edilmesiyle Blade 17, Intel tabanlı Razer Blade'de daha önce duyulmamış yeni performans seviyelerine ulaşıyor. CPU saat hızı maksimum turbo özelliği ile 4.90 GHz'e kadar çıkarken, bu da kullanıcıların hem oyun hem de CPU'ya yüklenen işlerde büyük ölçüde iyileştirilmiş hızlar bekleyebilecekleri anlamına gelir. NVIDIA GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU'su ve 4k Dokunmatik Ekrana kadar görüntüleme özelliklerini bir araya getiren Razer, piyasadaki en güçlü 17 inç oyun dizüstü bilgisayarlarından birini yarattı.
Intel Oyuncu Laptoplar Direktörü Serhan Ceran, "Intel® Core™ i9-11900H işlemcinin dahil edilmesi, Razer Blade serisinde yüksek hızlar ve birinci sınıf özellikler sunar bir dönüm noktasıdır" diyor. "Blade 17'nin olağanüstü kalitesiyle eşleşen ve meraklılar için ürettiğimiz en yeni mobil CPU'muz, güç verimliliği ve performansı konusunda kesinlikle etkileyici bir kullanıcı deneyimi yaratıyor."
Blade 17 ayrıca günlük kullanımdan sonra dış şasideki lekeleri daha da azaltmak için parmak izi bırakmayan yeni bir kaplamaya sahiptir. 11. nesil Intel platformu ile Blade'de daha hızlı depolama, daha hızlı bellek ve çift taraflı Thunderbolt 4 bağlantısı gibi çok sayıda yaşam kalitesi iyileştirmesi geliyor.
Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Razer Sistemler İş Birimi Genel Müdürü Brad Wildes, "Blade 17, yıllardır birinci sınıf dizüstü oyun bilgisayarı alanında temel bir unsur olmuştur. Dolayısı ile hayranlarımızın beklediği ve hak ettiği akıllara durgunluk veren performansı ve kusursuz kaliteyi sunmaya devam etmemiz çok önemli" diyor. "En yeni, birinci sınıf donanım geliştirmelerini sunarken sürekli olarak güncelleştirmelerle bütünleştirmek, Blade ailesine 'üstünlüğünü' kazandıran şeydir. Razer Blades her zaman stil ve güçle eş anlamlı olmuştur. Biz de bunu böyle tutmayı amaçlıyoruz."
Tutarlı Evrim
Blade 17, her türlü ihtiyaç için gerçek netlik sağlayan gelişmiş bir Full HD 1080p web kamerasına sahiptir. Ayrıca özel mikrofon sayısını ikiden dörde çıkararak görüntülü aramaları çok kolay hale getirir ve tamamen sürükleyici bir oyun için dört adet yukarıya doğru ses sunan hoparlör barındırır. Çok övülen sistem soğutucusu Razer Blade buhar odası ve touchpad de ayrıca daha fazla geliştirme görülüyor. Touchpad artık yazarken yanlışlıkla imleç hareketlerini önleyen geliştirilmiş avuç içi engelleme özelliğini barındırıyor. Geliştirilmiş buhar odası, sistemdeki yüksek sıcaklıkları önlemek için daha da verimli bir ısı dağıtma işlemi sağlar ve Blade 17'nin üzerine atılan herhangi bir görevi kolaylıkla yerine getirme yeteneği ile gerçek bir masaüstü yedeği olma iddiasını güçlendirir.
Blade 17, her tuşa ayrı atanan Razer Chroma RGB arka aydınlatma, herhangi bir oyun veya eğlence deneyimine gerçeklik katan THX® Spatial Audio ses ve SD kart okuyucu, USB-C güç dağıtımı da dahil olmak üzere gereksiz dongle'ları ortadan kaldırmak için çok sayıda bağlantı noktası barındırır.
Blade 15 Base, Razer Store'a Özel Olarak 11. Nesil'e Katılıyor
Blade 17'nin yanı sıra, Blade 15 Base modeli de 11. Nesil Intel® Core™ i7-11800H İşlemciler ile yeniden sunulurken şimdi 1.799,99$/ 1,899,99€'dan başlayan fiyatlarla Razer.com'a özel olarak ön sipariş vermeye hazır. Blade 15 Base, NVIDIA GeForce RTX 3070 Dizüstü Bilgisayar GPU'suna kadar seçeneklerle birinci sınıf grafik özelliklerine sahip olacak. Blade 15 Base, genişletilebilir depolama için iki PCIe 4.0 SSD yuvası, daha hızlı bellek, işlemci hızları ve Thunderbolt 4 bağlantısı ile en yeni nesil Intel özelliklerini ürün yelpazesindeki en uygun fiyatlı Blade'e getiriyor.
Razer Blade 15 ayrıca, sizi oyun oynamaktan müzik keyfine ve film izlemeye kadar her türlü eğlence deneyiminin ortasına koyan, sizi içine çeken 360 derecelik ses için THX Spatial Audio özelliğine sahiptir.
FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ
Yepyeni Razer Blade 17, 2.399,99$ / 2.599,99€'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Razer.com, RazerStore perakende satış yerleri ve seçkin perakende ortaklarından ön siparişe açıldı.
Razer Blade Base 15, 1.799,99$ / 1.899,99€'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Razer.com, RazerStore perakende satış yerleri ve seçkin perakende ortaklarından ön siparişe açıldı.
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