Razer, Bugüne Kadarki En Güçlü Laptop'ı Blade 17'yi Duyurdu

Blade 17 ve Blade 15 Base Model, 11. nesil Intel Core H-serisi işlemcilerle birlikte büyük yükseltmelerle geliyor: Daha Hızlı Performans, Daha Hızlı Depolama ve Thunderbolt 4.

Razer, Blade 17'yi Duyurdu! İşte Özellikleri!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı

Günün En çok Okunanları
Dünya'ya Su Nereden Geldi? Yeni Araştırma Cevabı Veriyor!
Yeni Excalibur 34" Monitör Hem Oyunculara Hem Profesyonellere Geliyor
Razer, Bugüne Kadarki En Güçlü Laptop'ı Blade 17'yi Duyurdu
Aston Martin Valhalla Tanıtıldı: Süper Otomobilin Özellikleri de Süper!
Facebook'tan Şaşırtan Karar: Facebook'un İlacı Instagram mı Olacak?

 

 