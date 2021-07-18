Razer, Bugüne Kadarki En Güçlü Laptop'ı Blade 17'yi Duyurdu

Blade 17 ve Blade 15 Base Model, 11. nesil Intel Core H-serisi işlemcilerle birlikte büyük yükseltmelerle geliyor: Daha Hızlı Performans, Daha Hızlı Depolama ve Thunderbolt 4.