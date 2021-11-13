AMD Instinct MI200 Serisinden 4,9 Kata Kadar Daha İyi Performans

Yeni AMD CDNA 2 mimarisiyle üretilen AMD Instinct MI200 serisi hızlandırıcılar, rakip veri merkezi ürünlerine kıyasla HPC performansında 4,9 kat avantaj sağlayarak dikkat çeken bir performans sunuyor.

AMD Instinct MI200 Serisinden Performans

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