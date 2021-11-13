AMD Instinct MI200 Serisinden 4,9 Kata Kadar Daha İyi Performans

AMD ilk exascale sınıfı GPU hızlandırıcıları olan yeni AMD Instinct™ MI200 serisini tanıttı. AMD Instinct MI200 serisi hızlandırıcılar dünyanın en hızlı yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve yapay zeka (AI) hızlandırıcısı AMD Instinct MI250X'i içerisinde barındırıyor.
AMD CDNA™ 2 mimarisine dayanan AMD Instinct MI200 serisi hızlandırıcılar, HPC iş yükü için yüksek bir performans sunuyor. AMD Instinct MI250X hızlandırıcı, çift hassasiyetli (FP64) HPC uygulamaları için rakip modellerden 4,9 kata kadar daha iyi performans sağlıyor ve veri odaklı araştırmaları hızlandırıyor.
AMD Veri Merkezi ve Gömülü Çözümler İş Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Forrest Norrod; "AMD Instinct MI200 hızlandırıcıları, lider HPC ve yapay zeka performansı sunarak bilim insanlarının araştırmalarında ilk hipotez ve keşif arasındaki süreyi önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor. Mimari, paketleme ve sistem tasarımındaki önemli yeniliklerle, AMD Instinct MI200 serisi hızlandırıcılar, dünyanın en karmaşık sorunlarını çözmek için süper bilgisayarlar ve veri merkezleri için olağanüstü performans sağlayan, şimdiye kadarki en gelişmiş veri merkezi GPU'ları" dedi.
ABD Enerji Bakanlığı ile iş birliği
AMD, ABD Enerji Bakanlığı'nın Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ile yaptığı işbirliği sayesinde, 1,5 exaflop'tan fazla bilgi işlem gücü sağlaması beklenen süper bilgisayar Frontier'i tasarladı. Optimize edilmiş 3. Nesil AMD EPYC™ CPU'lar ve AMD Instinct MI250X hızlandırıcılar tarafından desteklenen Frontier, büyük ölçekte yapay zeka, analitik ve simülasyon performansını artırarak bilimsel keşfin sınırlarını zorlayacak ve bilim insanlarının daha fazla hesaplama yapmasını ve yenilikçi veri analizi yöntemlerini geliştirmelerini sağlayacak.
HPC'nin geleceğine katkı sağlıyor
3. Nesil AMD EPYC CPU'ları ve ROCm™ 5.0 açık yazılım platformuyla birleştirilen AMD Instinct MI200 serisi hızlandırıcılar, iklim değişikliğinden aşı araştırmalarına kadar en acil sorunlarımızı çözmek için tasarlandı.
AMD Instinct MI200 serisi hızlandırıcıların temel özellikleri şu şekilde:
- AMD CDNA™ 2 mimarisi: FP64 ve FP32 matrix işlemlerini hızlandıran 2. Nesil matrix Çekirdekleri, AMD'nin önceki nesil GPU'larına kıyasla 4 kata kadar yüksek teorik FP64 performansı sunuyor.
- Lider Paketleme Teknolojisi: 2.5D Yükseltilmiş Fanout Bridge (EFB) teknolojisine sahip endüstride bir ilk olan çoklu kalıp GPU tasarımı, AMD'nin önceki nesil GPU'larına kıyasla 1,8 kat daha fazla çekirdek ve 2,7 kat daha yüksek bellek bant genişliği sunarak saniyede 3,2 terabaytla endüstrinin en iyi toplam tepe teorik bellek bant genişliğini sunuyor.
- 3. Nesil AMD Infinity Fabric™ teknolojisi: 8 adede kadar Infinity Fabric bağlantısı, AMD Instinct MI200'ü 3. Nesil EPYC CPU'lara bağlıyor ve birleşik CPU/GPU bellek tutarlılığını etkinleştirmek için düğümdeki diğer GPU'lar ve sistem verimini en üst düzeye çıkararak CPU kodlarının hızlandırıcıların gücünden faydalanması için daha kolay bir rampa çıkışı sağlıyor.
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