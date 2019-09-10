AMD İşlemciler, Intel'in Ensesinde!
AMD ve Intel arasındaki rekabet, 12 yıldır hiç bu kadar sertleşmemişti; kullanım oranları hiç bu kadar yaklaşmamıştı!
- Levent Öztürk
AMD'nin Ryzen 3. Nesil işlemcileri ve Navi grafik kartları ile parlak günler geçirdiği artık bir sır değil. KitGuru tarafından açıklanan popüler CPU benchmark aracı PassMark istatistiklerine göre AMD, Intel'e karşı piyasa payı kazanmış durumda. Daha net olarak belirtilirse, 2019 üçüncü çeyreğinde AMD, %31,9 piyasa payına ulaşırken, Intel %68,1'e düştü.
Ancak bu bilginin satılan işlemci sayısını içermediğini belirtmekte de fayda var. Zira AMD'nin, bu alanda çok daha yüksek bir paya sahip olduğu tahmin ediliyor. İstatistik, sadece PassMark ile benchmark'a giren işlemcileri içeriyor ve büyük bir çoğunluğun bu tür bir aracı kullanmadıkları tahmin edilebilir.
Yine de bunun anlamı, bu araçları kullanan kişilerin, yani uzman kabul edilen PC kullanıcılarının, artık daha hızlı bir şekilde AMD'ye geçiş yaptığı oluyor. Bunun muhtemelen bir sebebi de, her ne kadar Intel kabul etmese de, AMD Ryzen 9 3900X'in Intel Core i9 9900K'dan daha güçlü olması olabilir.
AMD ve Intel, 2007'den beri hiç bu kadar yakın bir konumda olmamışlardı. Ayrıca AMD Ryzen Threadripper 3. Nesil'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulması ile farkın daha da azalması kimse için sürpriz olmayacak.
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