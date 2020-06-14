AMD, NVIDIA DGX A100'ü Duyurdu! İşte NVIDIA DGX A100 Özellikleri!

AMD EPYC işlemci ekosistemi, yeni NVIDIA DGX A100 entegrasyonu ile büyümeye devam ediyor.

AMD, NVIDIA DGX A100'ü Duyurdu!

AMD yaptığı açıklamada, dünyanın en gelişmiş yapay zekâ (AI) sisteminin üçüncü nesli olan ve 2. Nesil AMD EPYCişlemcilerle yüksek performans sunan NVIDIA DGX™ A100'ü duyurdu. 5 petaflops AI performansı sağlayan esnek mimarili NVIDIA DGX A100, kurumların veri analizi, eğitim ve çıkarsama gibi farklı AI iş yüklerini hızlandırmalarını sağlıyor.

NVIDIA DGX A100, 3.4 GHz hızında çalışan iki AMD EPYC 7742 işlemci sayesinde yüksek performans yeteneğine, 128 çekirdeğe sahip, DDR4-3200MHz ve PCIe®4 desteği sunuyor. 2. Nesil AMD EPYC işlemci, PCIe®4 desteği sunan ilk ve tek x86 mimarili sunucu işlemcisi olduğu için, yüksek performanslı işlemlerde büyük öneme sahip olan yüksek bant genişliğini, işlemci ve GPU gibi cihazlar arasında kurulan bağlantılara sunarak, rakiplerinin aksine çok daha yüksek hızlarda sağlayabiliyor.

Konu ile ilgili konuşan Veri Merkezi Ekosistemleri ve Uygulama Mühendisliğinden sorumlu AMD Başkan Yardımcısı Raghu Nambiar, konu ile ilgili şunları söyledi: "Sadece 2. Nesil AMD EPYC işlemciler, 64 çekirdek ve 128 PCIe 4 bağlantısını tek bir x86 veri merkezi işlemcisinde sunabiliyor. Bu işlemcilerin NVIDIA DGX A100 sistemlerinde I/O bant genişliğini verimli şekilde iki katına çıkarmasını ve bu sistemleri nasıl güçlendireceklerini görmekten heyecan duyuyoruz."

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