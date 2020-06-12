Ve Karşınızda Sony PlayStation 5: İşte PlayStation 5 Özellikleri ve Fiyatı

Sony, düzenlediği online etkinlikte merakla beklenen yeni nesil konsolu PlayStation 5'i ilk kez resmi olarak tanıttı. Sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken PlayStation 5'in tasarımı, özellikleri, fiyatıyla ilgili ilk tahminler, çıkış tarihi ve daha fazlası haberimizde...