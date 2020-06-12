Ve Karşınızda Sony PlayStation 5: İşte PlayStation 5 Özellikleri ve Fiyatı

Sony, uzun zamandır beklenen yeni nesil konsolu PlayStation 5'i ilk kez resmi olarak gösterdi. Oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip olan PlayStation 5, burada sizlerle canlı olarak paylaştığımız tanıtım etkinliğinde sahneye çıktı. Peki, PlayStation'un 5'in tasarımı nasıl, özellikleri neler, fiyatıyla ilgili tahminler ne? Çıkış tarihi ne zaman? İşte PlayStation 5 ile ilgili ilk bilgiler:
PlayStation 5'in Özellikleri Neler?
Etkinliğin asıl odağı oyunlar olsa da, konsolun tasarımı doğal olarak, tüm oyun açıklamalarından daha fazla ilgi çekti. Bir süre önce tanıtılan DualSense kontrolcüsü gibi, konsolda da siyah ve beyaz renklerin hakim olduğunu görüyoruz.
Sony PlayStation 5, iki farklı modelle piyasaya sürülecek. Bunlardan ilki standart bir PlayStation 5 olacakken, ikincisi dijital sürüm. PlayStation 5 Digital Edition adını taşıyor. Daha önce Microsoft'un Xbox One konsollarında gördüğümüz gibi, PlayStation 5 Digitial Edition herhangi bir fiziksel disk sürücüsüne sahip olmayacak. Yani oyunlar sadece PS Store'dan indirilerek oynanabilecek. Standart PlayStation 5 ise, satın alınacak Blu-ray diskleri de kullanabilecek; 4K Blu-ray filmleri oynatabilecek.
Konsolun SSD sürücü ile geleceği biliniyor ve bu sürücünün, 825GB kapasiteye sahip olması bekleniyor.
Konsolda AMD'nin Zen 2 işlemcisinin ve RDNA-1 tabanlı GPU'sunun bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca PlayStation 5'in, 4K grafikleri 120H tazeleme hızında sunacağı ve 8K desteğine de sahip olacağı biliniyor.
PlayStation 5 Çıkış Tarihi
PlayStation 5'in ne zaman raflarda olacağı kesinleşmiş değil. Ancak tahminler, konsolun 2020 yılı sonunda, Noel döneminde satışa sunulacağı yönünde ağırlık kazanıyor. Etkinlikte tanıtılan oyunların da çıkış tarihi olarak aynı zaman dilimine işaret ettiğini belirtelim.
PlayStation 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?
PlayStation 5'in fiyatı, şu an için en büyük gizem. Bazı iddialar konsolun çok pahalı olacağını söylerken, bazı iddialar beklenenden çok daha ucuz bir PlayStation 5 ile karşılaşacağımız yönünde. Bizim tahminimiz ise, PlayStation 5'in pek de ucuz olmayacağı yönünde. Şimdiye kadar ortaya çıkan fiyatlar ise PlayStation 5'in 499 Dolar olacağına işaret ediyor. PlayStation 5 Türkiye fiyatı ise muhtemelen 7000 TL civarında olacak. Ancak söylediğimiz gibi fiyat henüz netlik kazanmış değil. Bu nedenle bu konuda en iyisi PlayStation Türkiye'nin yapacağı resmi duyuruyu beklemek. PlayStation Türkiye, PlayStation 5'in resmi fiyatını açıkladığında onu da ayrı bir haberle sizlere ileteceğiz.
PlayStation 4 Oyunları, PlayStation 5'de Oynanacak mı?
PlayStation 5, gelişmiş bir geriye uyumluluk ile gelecek. Bu da, şu anki tüm PlayStation 4 oyunlarını, PlayStation 5'te de oynayabileceğimiz anlamına geliyor.
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