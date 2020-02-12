AMD Radeon Pro W5500 ve Radeon Pro W5500M Duyuruldu

AMD, iş istasyonlarına ve mobil iş istasyonlarına yönelik Radeon Pro W5500 ve Radeon Pro W5500M'yi tanıttı. Yeni ekran kartları, AMD'ye göre Tasarım & İmalat ve Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat profesyonellerini hedef alıyor.
Yeni kartların öne çıkan özellikleri arasında yeniden tasarlanan ve saat döngüsü başına yüzde 25'e kadar performans artışı sağlayan geometri motoru var. Yeni AMD Radeon Pro W5500'ün çoklu görev performansını rakiplere kıyasla yüzde 10 daha iyi iş akışıyla iyileştirdiği de belirtiliyor. Performanstaki iyileştirmelere rağmen W5500'ün güç tüketimi, rakiplere göre yüzde 32 daha düşük.
Yeni GPU hakkında konuşan kurumsal başkan yardımcısı ve genel müdür Scott Herkelman, şunları söyledi:
"Tasarımcılar ve mühendisler, günümüzün benzersiz zorluklarını karşılamak için performans ve verimlilik sağlayan profesyonel bir grafik çözümüne ihtiyaç duyuyor. Hiçbir şey son teslim tarihinden daha stresli olamaz. Bu noktada AMD profesyonel grafikleri, en çok ihtiyacınız olduğunuz anda yüksek performans sunmaya devam eder. AMD Radeon Pro W5500 grafik kartı, 2D ve 3D tasarım uygulamaları için olağanüstü güç verimliliği ve performans sunarak, tasarımların gerçek zamanlı olarak daha iyi görselleştirip etkileşimde bulunmalarını, sanal gerçeklik gibi yeni sürükleyici iş akışlarını keşfetmelerini ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmalarını sağlıyor."
AMD Radeon Pro W5500, şubat ayının ortasında 399 dolar fiyatla satışa sunulacak. Radeon Pro W5500M ise "profesyonel mobil iş istasyonları" için ilkbaharda satışa sunulacak.
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