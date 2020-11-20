AMD RX 6800 Ekran Kartı, Gerçek Bir Overclock Efsanesi Olabilir

AMD'nin Radeon RX 6800 ve 6800 XT ekran kartları, hız aşırtma yapmayı seven kullanıcıların rüyalarını mümkün kılacak gibi.

  • Ercan Uğurlu
AMD RX 6800 Overclock Rüyasını Gerçek Kılacak

AMD'nin Radeon RX 6800 ekran kartı, 6800 XT varyantı ile beraber bugün satışa çıkıyor. Yeni ekran kartı çok büyük hız aşırtma özelliklerine ev sahipliği yaparken, bu sayede özellikle ekran kartına hız aşırtma uygulamayı seven kullanıcıların hayallerini gerçekleştirecek gibi  görünüyor.

Twitter'da ortaya çıkan tablolara göre RX 6800, overclock konusunda önemli bir ekran kartı olacak. Sonuçlara göre 2532MHz ortalama OC performansı gösterecek olan ekran kartı, 60 derece GPU çekirdek sıcaklığında ve kararlı modda çalışabiliyor. Bu da hız aşırtma noktasında kararlı ve serin çalışan bir ekran kartı arayanların adeta rüyası.

Yapılan testlerde 2.5 GHz frekans üzerindeki saat hızlarında çalışırken bile ekran kartının kararlılığını koruduğu ve sıcaklığın da ortalama 60 derecelerde kalması çok mühim detaylar olurken, ekran kartının maksimum 63 derece sıcaklığı gördüğü de rapor edilmiş. Bu senaryoda RX 6800'ün güç tüketiminin de otalama 208W olduğu, maksimumda ise 269W'a ulaştığı açıklanmış.

RX 6800 ve RX 6800 XT, 18 Kasım 2020 itibariyle satışa çıktı, ancak ülkemizde ne zaman bulabileceğimiz henüz belli değil.

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