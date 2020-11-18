Microsoft, Aralık Ayında Windows 10'u "Tatile Sokuyor"

Microsoft'un, Windows 10 için her ay yayınladığı isteğe bağlı güncellemeler, görünüşe göre Aralık ayında "tatile girecek."

Windows 10, Aralık Ayında "Tatile Giriyor"

Microsoft, geleneksel olarak Windows 10'un tüm desteklenen sürümleri için zorunlu toplu güncellemeleri her ayın ikinci salı günü yayınlıyor. Ayın başka bir noktasında, genellikle sadece işletim sisteminin daha yeni sürümleri için isteğe bağlı güncellemeler gönderiliyor. Ancak Windows 10 Güncelleme Geçmişi sayfasındaki bir nota göre, aralık ayında isteğe bağlı bir güncelleme olmayacak.

Bunun nedeni, beklendiği gibi, "tatiller ve yaklaşan yeni yıl sırasında minimum operasyon yükü taşımak". Başka bir deyişle, bu yılın başlarında olduğu gibi durum COVID-19 ile ilgili değil. İlkbaharda, ortaya çıkan salgın nedeniyle Microsoft'un önizleme güncellemelerini bir süre duraklattığını hatırlayabilirsiniz. Şimdi olanlar ise, daha rutin.

Bu gelişme, yalnızca Aralık ayı için isteğe bağlı güncellemeler için geçerli. Her zamanki zorunlu Salı Yaması güncellemelerini görmeye devam edeceksiniz ve isteğe bağlı güncellemeler Ocak ayında devam edecek. 

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