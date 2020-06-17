AMD Ryzen 4000 APU, Crysis'si CPU Soğutucu Olmadan Çalıştırabiliyor

AMD'nin beklenen yeni APU ailesi olacak Ryzen 4000 serisi işlemcileri için erteleneceğine ilişkin bilgiler yer alsa da, şirketin yeni nesil APU'ları bazı kişilerce teste tabi tutulmuş bile. O nedenle yeni APU ailesini yakında görebiliriz.
Şirketin Renoir kod adını taşıyan Ryzen 4000 serisi APU'ları, özellikleriyle de kısa bir süre önce sızmıştı. Bu kez ise, twitter'da görünen yeni Ryzen, Fritzchens Fritz tarafından Ryzen 3 4300U ile ele alınmış.
AMD Ryzen 3 4300U'ya özel bir test uygulayan Fritzchens Fritz, dizüstü bilgisayarın kasasını açmış ve ve işlemcinin soğutma bloğunu sökmüş. Böylece çıplak şekilde AMD Ryzen 3 4300U'yu çalıştıran Fritzchens Fritz, işlemciyi Crysis üzerinden benchmark'a tabi tutmuş.
The new #Renoir APU works pretty fine without any cooling solution ?? pic.twitter.com/rtat3q8Kqr— Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) June 14, 2020
Herhangi bir soğutucu kullanılmadan bir süre sonra kapanması gerektiğini düşünebileceğiniz AMD Ryzen 3 4300U, buna karşın çalışmaya devam ediyor ve benchmark'ı tamamlıyor. Bu anlamda AMD'nin yeni APU çözümü ile soğutma konusunda önemli bir noktayı revize ettiğini görmek güzel olurken, normal şartlarda bir soğutucu ile çalışacak olan işlemcinin, bu sayede performansa büyük oranda olumlu katkı sağlayacağı açık.
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