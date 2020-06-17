AMD Ryzen 4000 APU, Crysis'si CPU Soğutucu Olmadan Çalıştırabiliyor

AMD'nin beklenen yeni APU ailesi Ryzen 4000 serisi, ısı sorununun önüne geçecek gibi görünüyor. Yapılan testlerde AMD Ryzen 4000 APU, Crysis'i tamamen soğutucusuz ve çıplak şekilde çalıştırabiliyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD Ryzen 4000 APU'ya İddialı Crysis Testi!

AMD'nin beklenen yeni APU ailesi olacak  Ryzen 4000 serisi işlemcileri için erteleneceğine ilişkin bilgiler yer alsa da, şirketin yeni nesil APU'ları bazı kişilerce teste tabi tutulmuş bile. O nedenle yeni APU ailesini yakında görebiliriz.

Şirketin Renoir kod adını taşıyan Ryzen 4000 serisi APU'ları, özellikleriyle de kısa bir süre önce sızmıştı. Bu kez ise, twitter'da görünen yeni Ryzen, Fritzchens Fritz tarafından Ryzen 3 4300U ile ele alınmış.

AMD Ryzen 3 4300U'ya özel bir test uygulayan Fritzchens Fritz, dizüstü bilgisayarın kasasını açmış ve ve işlemcinin soğutma bloğunu sökmüş. Böylece çıplak şekilde AMD Ryzen 3 4300U'yu çalıştıran Fritzchens Fritz, işlemciyi Crysis üzerinden benchmark'a tabi tutmuş.

Herhangi bir soğutucu kullanılmadan bir süre sonra kapanması gerektiğini düşünebileceğiniz AMD Ryzen 3 4300U, buna karşın çalışmaya devam ediyor ve benchmark'ı tamamlıyor. Bu anlamda AMD'nin yeni APU çözümü ile soğutma konusunda önemli bir noktayı revize ettiğini görmek güzel olurken, normal şartlarda bir soğutucu ile çalışacak olan işlemcinin, bu sayede performansa büyük oranda olumlu katkı sağlayacağı açık.

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