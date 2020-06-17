AMD Ryzen 4000 APU, Crysis'si CPU Soğutucu Olmadan Çalıştırabiliyor

AMD'nin beklenen yeni APU ailesi Ryzen 4000 serisi, ısı sorununun önüne geçecek gibi görünüyor. Yapılan testlerde AMD Ryzen 4000 APU, Crysis'i tamamen soğutucusuz ve çıplak şekilde çalıştırabiliyor.