PlayStation 5 Tasarımında Gözden Kaçan Küçük Detay

PlayStation 5'in tasarımı ve görünüşü hakkında çok şey yazılıp çizildi. Ama bu küçük detayı görenlerin sayısı, neredeyse yok denecek kadar az.

15 Haziran 2020 17:00

Levent Öztürk