PlayStation 5 Tasarımında Gözden Kaçan Küçük Detay

PlayStation 5'in tasarımı ve görünüşü hakkında çok şey yazılıp çizildi. Ama bu küçük detayı görenlerin sayısı, neredeyse yok denecek kadar az.

  • Levent Öztürk
PS5'te gözden kaçan detay
Sony

Uzun süren bir bekleyişin ardından Sony, 11 Haziran tarihindeki canlı yayın ile PlayStation 5 tasarımını tanıttı ancak bu tanıtım sırasında gözden kaçmış olan şeyler var.

ResetEra üzerindeki bir kullanıcı (VG247 aracılığıyla) kısa bir süre önce konsolun ve ek donanımlarının yakın görüntülerini paylaştı ve bu görüntülerde, dokulu alanların rastgele çıkıntılar ve tümseklerden oluşmadığını görmemizi sağladı. Aksine bu dokular, PlayStation markasına bağlı olan çok sayıda x, kare, yuvarlak ve üçgen sembollerinden oluşuyor. Bu tasarım dokunuşu, Sony'nin 2014 yılında yayımladığı sınırlı sürüm 20. Yıldönümü PS4 konsolunu anımsatıyor.

Sony

Bu dokunun hemen fark edilebildiğini söylemek doğru olmaz. Emin olmak için fotoğraflara çok yakından bakmak gerekiyor. Semboller bazı fotoğraflarda diğerlerine göre daha kolay görülebiliyor ancak canlı yayındaki gösterimde bile kısa bir süre görülebiliyorlardı.

Her ne kadar bu doku detayı ResetEra ve sosyal medya üzerinde genel olarak beğenilmiş gözükse de, PS5'in genel tasarımı hakkında fikirlerin bölünmüş olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Sony'nin artık PS5'in tasarımını ve oyunların bir kısmını açıklaması ile beraber, halen cevaplanması gereken büyük soruların arasında fiyatı ve yayım tarihi bulunuyor. Sony bunları ne zaman açıklayacağı konusunda herhangi bir ipucu vermiş değil ancak 2020 Noel dönemine yaklaşıyor olmamız ile beraber çok daha uzun bir süre beklemeyeceğimiz tahmin edilebilir.

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