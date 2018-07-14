AMD Ryzen 7 2700E ve Ryzen 5 2600E Sızdı!
AMD'nin düşük güç tasarımlı iki yeni 2'inci nesil Ryzen'i Ryzen 7 2700E ve Ryzen 5 2600E kendini gösterdi.
AMD'den yeni Ryzen sızıntıları ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce 2'inci nesil Ryzen'lere yeni bir model olarak Ryzen 3 2300X benchmark sonuçlarıyla ortaya çıkmışken, şimdi de Ryzen 5 2600E ve Ryzen 7 2700E kendini gösterdi. Wccftech'in haberine göre düşük güç tasarımlı Ryzen 5 2600E ve Ryzen 7 2700E çok yakında resmi olarak tanıtılabilir.
6 ve 8 çekirdekli yapıda tasarlanan Ryzen 5 2600X ve Ryzen 7 2700X'in düşük güç tasarımıyla yeniden düzenlenen modelleri olacak olan Ryzen 5 2600E ve Ryzen 7 2700E, yalnızca 45W TDP'ye dayanıyor. Bu rakam, ikilinin X versiyonlarına kıyasla çok çok düşük. Zira Ryzen 5 2600X'in temel güç ihtiyacı 95W, Ryzen 7 2700X'in ise 105W idi.
Elbette düşük güç tüketimine ilişkin olarak ikilinin güç değerleri de bir o kadar mütevazı. Ryzen 5 2600E 3.1GHz, 2700E ise 2.8 GHz frekanslarında çalışacak. Bunu güçlü kardeşleri ile kıyaslayacak olursak, Ryzen 5 2600X 3.6 GHz, Ryzen 7 2700X ise 3.7 GHz taban frekanslarına sahipti. İkinci nesil E tipi Ryzen'lerin tavan frekanslarının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Ercan Uğurlu
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