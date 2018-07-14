AMD Ryzen 7 2700E ve Ryzen 5 2600E Sızdı!

AMD'nin düşük güç tasarımlı iki yeni 2'inci nesil Ryzen'i Ryzen 7 2700E ve Ryzen 5 2600E kendini gösterdi.

AMD Ryzen 7 2700E ve Ryzen 5 2600E sızdı!

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AMD Ryzen 7 2700E ve Ryzen 5 2600E Sızdı!

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