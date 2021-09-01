AMD'nin Ryzen İşlemcilerini Artık Otomattan Almak da Mümkün!

Ryzen işlemci satın almak için elektronik markete gitmeye ya da online satış kanallarının size göndermesini beklemeye artık gerek yok. Eğer Japonya'da yaşıyorsanız, herhangi bir otomattan Ryzen işlemci alabilirsiniz!
Evet, Japonya'da Ryzen otomatları yerini almış. Bir kullanıcının twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafta, Ryzen işlemci kutularının, içecek ve yiyecekler gibi otomat içinde dizili olduğu görülüyor. Sıradan otomatlara olduğu gibi, parayı yerleştirdiğinizde seçilen Ryzen işlemci alttan düşüyor. Bunun yapılmasının sebebi ise, COVID-19 salgınının sürmesi ve insanların elektronik markete gitmeden ya da online kanallardan ürünün gelmesini beklemeden hızlıca temin edebilmesi.
İşlemci seçenekleri ise şimdilik sınırlı gibi. Şimdilik sadece Ryzen 5 versiyonlarının bulunduğu otomatın, ileride çeşitlenmesi ve ekran kartlı seçeneklerinin de yapılması bekleniyor.
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