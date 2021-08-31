Microsoft, Windows 11 tarafından Desteklenen CPU'lar Listesini Güncelledi!

Asus, bazı 6'ıncı ve 7'inci nesil Intel işlemcileri sahip bilgisayarlarında Windows 11 desteği geldiğini duyurmuştu. Ancak buna karşın Microsoft cephesinden resmi bir açıklamada bulunulmamıştı. Son olarak Microsoft da sessizliğini bozdu ve Windows 11'i destekleyen cihazların listesini güncelledi.
Yeni listede Intel'in 7'inci nesil Core X serisi yonga setleri mevcut durumda olduğu gibi, Xeon W serisi işlemciler ile Surface Studio 2'de kullanılan Core i7-7820HQ işlemcisi de bulunuyor. Bu Intel cephesi için sevindirici bir hamle olurken, ne yazık ki yeni listede daha fazla AMD işlemcisi yayınlanmış değil. Yani mevcut AMD işlemcileri dışında, Windows 11'i destekleyen başka AMD işlemcisi listeye eklenmemiş durumda.
Windows 11'i destekleyen mevcut AMD işlemcilerin tam listesini buradan, Windows 11'i destekleyen Intel işlemcilerin listesini de buradan görebilirsiniz.
Microsoft, bunun yanı sıra Windows 11'e yapılacak yükseltmelerin çok önemli olduğunun da altını çizmiş durumda. Güvenlik, Güvenirlilik ve Uyumluluk gibi 3 ana kategorileri halinde Windows 11'in önemli yetenekler sunduğuna vurgu yapan Microsoft, bunları şu şekilde açıklamış:
- Güvenlik: Windows 11, Windows Hello, Cihaz Şifreleme, sanallaştırma tabanlı güvenlik (VBS), hiper yönetici korumalı kod bütünlüğü (HVCI) ve Güvenli Önyükleme gibi korumaları etkinleştirebilen donanım gerektirerek güvenlik çıtasını yükseltir. Bu özelliklerin kombinasyonunun, test edilen cihazlarda kötü amaçlı yazılımları %60 oranında azalttığı gösterilmiştir. Prensibi karşılamak için, tüm Windows 11 destekli CPU'larda yerleşik bir TPM bulunur, güvenli önyüklemeyi destekler ve VBS ile belirli VBS özelliklerini destekler.
- Güvenilirlik: Windows 11'e yükseltilen cihazlar, tarafımızdan desteklenen ve güvenilir bir durumda olacaktır.
- Uyumluluk: Windows 11, kullandığınız uygulamalarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Office ve Microsoft Teams için minimum sistem gereksinimlerimizle uyumlu olarak >1GHz, 2 çekirdekli işlemciler, 4GB bellek ve 64GB depolama temellerine sahiptir.
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