AMD Ryzen Threadripper 3990X Dünya Rekoru Kırdı!

AMD, geçtiğimiz CES 2020 etkinliğinde 7 Şubat 2020'de yeni masaüstü işlemcisi Ryzen Threadripper 3990X'i tanıtmıştı. 64 fiziksel çekirdek ve 128 iş parçacağından oluşan Ryzen Threadripper 3990X, 4.3 GHz tavan frekans ve 2.9 GHz taban frekans değerlerine sahipti. Ancak gelen yeni haberler, Ryzen Threadripper 3990X'in çok daha yüksek hızlara çıkabildiğini gösteriyor.
Tom's Hardware'in haberine göre, hız aşırtma ustası TSAIK tarafından ele alınan Ryzen Threadripper 3990X, sıvı azot kullanılarak 5.5 GHz frekansına erişmiş ve böylece yeni bir rekora imza atılmış.
TSAIK, rekor denemesi için MSI'ın Creator TRX40 anakartını ve 13-13-13-31 CL zamanlamaları ile 1866 MHz frekanslı DDR4 RAM kullanmış. Bunun neticesinde de Ryzen Threadripper 3990X ile tam olarak 5548.71 MHz'lik sonuca imza atmış.
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