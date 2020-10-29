AMD, Son Dönemde Elde Ettiği Başarılara Bir Yenisini Daha Ekledi

AMD büyümeye devam ediyor: İşlemci devi, açıkladığı yeni rakamlarla rakiplerine büyük bir göz dağı vermeyi başardı...

  • Levent Öztürk
AMD'nin Büyük Yükselişi Devam Ediyor

AMD, 2020'nin üçüncü çeyreği için gelir duyurusunu yaptı ve gelirinde yıl bazında muazzam bir şekilde %56'lık artış bildirdi. Şirket ayrıca, brüt karında da %58'lik artış olduğunu açıkladı. Diğer pek çok etkenin yanı sıra güçlü tüketici ve kurumsal işlemci satışları sayesinde, gelir, çeyrek bazında 2,8 milyar dolar ile %45'lik rekor bir artış sundu. Ayrıca firma, çeyrek bazında toplam 390 milyon dolar olmak üzere net gelirde %148'lik bir artış bildirdi.

AMD başkan ve CEO'su Dr. Lisa Su, yaptığı açıklamada PC, oyun ve veri merkezi ürünlerine gelen güçlü talep ile işlerinin üçüncü çeyrekte büyüdüğünü söyledi. Arka arkaya dördüncü çeyrekte %25'in üzerinde yıl bazında gelir artışı bildirdiklerini belirten Su, bunun da sahip oldukları ciddi momentumu vurguladığını dile getirdi.  Ayrıca Su, yeni nesil Ryzen, Radeon ve EPYC işlemcileri ile ürün portföylerini daha da geliştireceklerini ve liderliklerini daha da güçlendirmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Firmanın bildirdiğine göre "Bilgisayar ve Grafik segmentinde" gelirler yıl bazında %31 ve çeyrek bazında %22 artarak 1,67 milyar dolara ulaştı. Ryzen işlemcilerinin ve Radeon GPU'ların artan satışları tüketici segmentinde geliri arttırmaya yardımcı oldu. Ancak firma, GPU'lar için ortalama satış fiyatının "ürün döngüsü zamanlaması" sebebiyle yıl bazında daha düşük olduğunu belirtiyor.

Kurumsal segmentin geliri de oldukça güçlü sayılar getirmiş durumda. Firma, bu segmentte de yıl bazında %116 ve çeyrek bazında %101 gelir artışıyla 1,13 milyar dolarlık gelir bildirdi.

AMD'nin bu rekor finansal başarısının karşısında Intel, hem yıl bazında gelirde hem de kurumsal gelirde düşüş bildirdi. Yeni ürünlerin yaklaşması ile beraber ise önümüzdeki çeyreklerde neler yaşanacağını izlemenin ilginç olacağı kesin.

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