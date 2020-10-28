Instagram'dan Canlı Yayın Yapanlara İyi Haber Sonunda Geldi

Instagram artık çok daha uzun bir süre canlı yayın yapılmasına izin verecek. Bu güncelleme ile bir saatten uzun canlı yayınlar yapılabilecek, canlı yayınlar 30 güne kadar arşivlenebilecek ve IGTV'ye "Şimdi Canlı Yayında" sekmesi gelecek.