Instagram'dan Canlı Yayın Yapanlara İyi Haber Sonunda Geldi

Instagram artık çok daha uzun bir süre canlı yayın yapılmasına izin verecek. Bu güncelleme ile bir saatten uzun canlı yayınlar yapılabilecek, canlı yayınlar 30 güne kadar arşivlenebilecek ve IGTV'ye "Şimdi Canlı Yayında" sekmesi gelecek.

  • Levent Öztürk
Instagram, canlı yayın süresini uzattı

Instagram, platformda canlı video akışını daha uzun süre boyunca sürdürmek isteyen içerik yaratıcılarına yeni seçenekler sunacak bazı değişiklikler yaptı. Ayrıca hizmet, bu canlı videoları arşivinizde ne kadar uzun süre saklayabileceğinizi de güncelliyor.

Instagram Canlı Yayın Süresi 4 Saate Çıkarıldı

Instagram bir tweet aracılığıyla artık dört saate kadar canlı yayında kalabileceğinizi duyurdu. Bir önceki sınırın bir saat olduğu düşünülürse bu oldukça büyük bir uzama ve Facebook'un mobil üzerinde canlı video akışı sınırıyla da eşleşiyor. Yeni özellik Dünya genelinde tüm kullanıcılar için bugün yayınlansa da, sadece fikri mülkiyet veya poliçe ihlali bulunmayan hesaplar bu özelliği kullanabilecek.

instagram

Instagram Canlı Yayın Arşivi

Ayrıca artık kendi canlı yayın akışlarınızı yayın sonrasında özel arşivinizde 30 güne kadar saklayabilecek ve izleyebileceksiniz. Bu süre sonrasında videolar kaldırılacak. Bu özellik de Instagram Hikayeleri ve yayınları için kullanılanla aynı gözüküyor.

Son olarak Instagram, IGTV uygulamasına ve Keşfet sekmesine bir "Şimdi Canlı" kısmı ekleyerek daha fazla canlı video bulmanıza yardımcı olacak...

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