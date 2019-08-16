AMD Threadripper Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı!
AMD'nin gizemli Threadripper işlemcisinin Geekbench test sonuçları ortaya çıktı!
- Ercan Uğurlu
AMD, kısa bir süre önce Zen 3 platformunun tasarımını tamamlamış ve Zen 4 mimarisi için hemen kolları sıvamıştı. Hemen ardından da yeni Radeon RX 600 ekran kartı ailesini sessiz sedadız şekilde tanıtan AMD'de işler çok hızlı gelişiyor. 3'üncü nesil Threadripper işlemcilerini beklediğimiz AMD, yeni nesil işlemcisinin Geekbench sonuçlarıyla bir kez daha gündeme geldi.
Sızıntının kaynağı TechPowerUp olurken, AMD'nin 3'üncü nesil Threadripper işlemcileri Sharkstooth kod adıyla listede yer aldı. Listede 3.60 GHz taban frekansıyla görünen AMD Sharkstooth, tek çekirdek 32 çekirdek ve 64 izlek taşıyor. Hemen aşağıda da görüldüğü gibi tek çekirdek skoruyla 5677, çoklu çekirdek performansıyla ise tam 94772 puan toplayan AMD Sharkstooth, böylece oldukça iddialı.
İşlemcinin 3.60 GHz taban frekansının yanında tavan frekans bilgisi şimdilik gizli. Ancak sınırları zorlayacağını düşünüyoruz.
AMD'nin yeni nesil Threadripper işlemcileri bu yılın sonuna doğru, muhtemelen ekim ayı gibi piyasada olacak. Yakında AMD'den bununla ilgili bir tarih görebiliriz.
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