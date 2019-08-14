AMD Zen 3 İçin Müjdeli Haber Geldi!
AMD Zen 3 mimarisi tamamlandı. Yeni işlemciler geliyor. AMD ise şimdiden Zen 4'e başladı!
- Ercan Uğurlu
AMD kısa bir süre önce Zen 2 mimarisini tanıtmış ve bunun ardından da yeni platforma sahip işlemcilerini piyasaya sürerek Intel'e büyük bir gözdağı vermişti. Gelen yeni bilgilere göre ise, AMD şimdiden Zen 3 mimarisinin tasarımını tamamlamış ve gözünü Zen 4'e dikmiş bile.
AMD, Zen 2 platformu ile beraber hem Ryzen 3'üncü nesil hem de 2'inci nesil Epyc işlemcileriyle büyük bir başarıya imza atmıştı. Şimdiden Zen 3 CPU mimarisinin tasarım aşamasını bitirmiş olan şirket, Zen 4'ün tasarımına ise başlamış durumda.
AMD, Zen 3 ile beraber Zen 2 platformuyla henüz geçtiği 7nm fabrikasyon sürecine devam edecek. Zen 3 mimarisine sahip yeni işlemcileri ise 2020 yılında görebileceğiz. Elbette her yeni jenerasyonda olduğu gibi daha düşük güç tüketimine karşılık daha yüksek performans vadeden yeni platform, 2021 yılında ise hayatına Zen 4 ile devam edecek.
Zen 4 mimarisi ile ilgili ise şimdilik pek bir bilgi yok. Yalnızca AMD ekibinin bu platformun tasarımına başladığını biliyoruz.
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