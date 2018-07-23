AMD ve NVIDIA Sürücü Savaşında Karşı Karşıya!

Ekran kartı savaşlarında bu kez sahne sürücülerin. AMD için gelen sonuçlar, NVIDIA'yı sürücü kararlılığı konusunda yendiği yönünde. Peki, nasıl?

AMD ve NVIDIA sürücü savaşında karşı karşıya!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TASARIM BİLGİSAYARLARI

TEKNOLOJİK EV ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
HTC telefonlarını Hindistan'dan çekiyor...
Walking Dead 9. Sezondan 5 Dakikalık Video
AMD ve NVIDIA Sürücü Savaşında Karşı Karşıya!
Facebook'a Rakip Openbook Geliyor
Google ve Rakibinin Ördek Kavgası Tatlıya Bağlandı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir