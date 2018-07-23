AMD ve NVIDIA Sürücü Savaşında Karşı Karşıya!
Ekran kartı savaşlarında bu kez sahne sürücülerin. AMD için gelen sonuçlar, NVIDIA'yı sürücü kararlılığı konusunda yendiği yönünde. Peki, nasıl?
AMD ve NVIDIA ekran kartı konusunda iki dev. Ve bu iki dev, doğaları gereği sürekli rekabet halinde. Elbette belli zamanlarda birbirlerine yüklendiklerine şahit oluyoruz. AMD için gelen iddia, NVIDIA'yı sürücü kararlılığı konusunda yendiği. İddianın sahibi ise, bağımsız yazılım güvencesi şirketi QA Consultants.
QA Consultants, AMD ve NVIDIA grafik kartlarını karşı karşıya koyduğu testlerde, AMD'nin büyük başarı elde ettiğinin altını çiziyor. Hem iş istasyonları hem oyun platformları noktasında testler gerçekleştiren şirket, yüksek ve fiyat/performans senaryolarında çeşitli ekran kartları kullanmış. Testler neticesinde elde ettikleri başarı oranları ise, AMD tarafında yüzde 92, NVIDIA tarafında ise yüzde 82 şeklinde. 12 gün boyunca süren ve 24 saatlik kapsamda yapılan 432 stres testinden 416'sını geçen AMD, 432 testin yalnızca 356'sını geçen NVIDIA karşısında büyük başarı elde etmiş gibi görünüyor.
İş istasyonları kısmında AMD tarafında Radeon Pro Software Enterprise 18.Q2 sürücüsü ile Radeon Pro WX9100, Radeon Pro WX7100 ve Radeon Pro W3100'yu ele alan QA Consultants, NVIDIA tarafında ise Quadro Desktop 391.68 sürücü ile Quadro P5000, Quadro P4000 ve Quadro P600 GPU kartlarını karşılaştırmış.
Oyun platformları için ise yine AMD tarafından Radeon Software Adrenalin 18.5.1 sürücüsü ile Radeon Vega RX 64, Radeon RX 580 8GB ve Radeon RX 560 koşturan analiz şirketi, NVIDIA tarafından da GeForce Game Ready Driver 397.64 sürücüsü ile GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1060 6GB ve GeForce GTX 1050'yi değerlendirmiş.
Gelen sonuçlar oldukça ilginç. Bakalım NVIDIA tarafından bu testlere ilişkin ne gibi bir karşılık gelecek.
Ercan Uğurlu
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