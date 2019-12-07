AMD'nin Yeni Steam Raporu Dudak Uçuklatıyor!

AMD ile işlemci tarafından Intel, ekran kartı tarafında ise NVIDIA arasındaki rekabet yıllardır sürüyor ancak AMD'nin son yıllardaki hamleleri ile rekabetin geldiği nokta geçmiş yıllara göre şu an çok daha heyecanlı. Zira AMD'nin tanıttığı yeni işlemcileri ve ekran kartları hem donanım dünyasına yeni katkıda bulundu hem rekabeti körükledi hem de oyunculara alternatif yarattı. Bununla beraber de elbette AMD karşılığını aldı ve almaya devam edecek gibi görünüyor.
Daha önceki Steam raporlarında da payını arttırığı görülen AMD, yeni açıklanan raporlara göre 2 sene öncesine oranla şu an 2.5 kat daha popüler. 2018 yılında yansıyan Steam raporlarında kullanıcıların yüzde 8'inin AMD işlemci kullandığı görülürken, şu an AMD'nin bu alandaki payı yüzde 20.5. Intel'in payı geçen 2 seneye göre azalmış olsa da, yine de Steam kullanıcılarının yüzde 79.5'i Intel işlemci tercih ediyor.
Ekran kartı tarafına baktığımızda ise, şu an Steam kullanan oyuncuların yüzde 15.48'inin AMD ekran kartı kullandığı görülüyor. NVIDIA kullanıcıları ise yüzde 74.55 ile yoğunlukta.
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