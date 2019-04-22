AMD, Zen 3 Mimarisi ile Coşturacak!

AMD'nin Zen 3 mimarisiyle ilgili ilk bilgiler geldi! Parolayı "güç ve verimlilik" olarak belirleyen AMD, Zen 3 ile oldukça iddialı.

  • Ercan Uğurlu
AMD, Zen 3 Mimarisi ile Coşturacak!

AMD, Ryzen platformuyla işlemci pazarında takdir toplamaya devam ediyor. Bunun en önemli sebebi ise, elbette işlemcilerin mimari oluyor kuşkusuz. Ryzen plarformunun çıkışıyla yakaladığı başarıyı, 3'üncü platformuyla sürdürecek olan AMD, 3'üncü nesil Ryzen'lerde de Zen 2 mimarisini kullanıyor. Fakat 4'üncü nesilde işler değişecek.

AMD'nin Zen 3 mimarisi üzerine kurduğu planlar ortaya çıkmaya başladı. Daha önce 7nm+ fabrikasyon sürecine dayanacağı bilinen Zen 3 platformu, yeni gelen bilgilere göre 7 nm+ EUV (Extreme Ultraviolet) litografisini benimseyecek. Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) üretim bantlarından çıkacak yeni mimari, transistör yoğunluğu bakımından Zen 2 mimarisine oranla birtakım pozitif getirilere sahip.

AMD, Zen 3 mimarisi ile beraber özellikle verimlilik üzerinde duruyor. Yeni mimari ile yüzde 10 güç tüketiminde azalma, yüzde 20 transistör yoğunluğu sağlanacak. En azından şimdilik gelen ilk bilgiler bunlar. Zen 3 mimarisi için ise biraz beklememiz gerekecek. Zira 2020'den önce Zen 3'ü göremeyeceğiz.

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