AMD'li Huawei MateBook D, Macbook'a Meydan Okuyor!
Çinli teknoloji devi Huawei, Macbook ve Surface rekabetine tamamen AMD tabanlı MateBook D ile katılıyor!
AMD'nin Computex 2018 basın toplantısına katılan Huawei, içerisinde hemen hemen tüm donanımı AMD olan MateBook D dizüstü bilgisayarın yepyeni bir versiyonunu tanıtma fırsatı buldu. Geçtiğimiz yılki Intel ve Nvidia tabanlı Huawei MateBook D'nin devamı niteliğindeki bu sunum, bu yıl Radeon Vega 8 mobil grafikleriyle AMD Ryzen 5 2500U işlemci ile piyasaya sürülecek. Sadece 15,8 mm (0,62 inç) kalınlığa ve -1,45 kg (3,19 pound) ağırlığındaki bir metal kasa, çerçeveli 14 inç Full HD (1,920 x 1,080) IPS ekrana ev sahipliği yapıyor.
MateBook D'nin önceki 15,6 inçlik sürümle aynı portların birçoğunu içerdiği görülüyor, aynı zamanda şarj ve diğer kullanımlar için bir USB-C portu bulunuyor. Son olarak, Huawei, dizüstü bilgisayar üzerinde dörtlü hoparlör desteği getiriyor, ayrıca Dolby ile birlikte çalıaşrak ve daha iyi ses için Atmos desteği içeren bir bölünmüş frekans düzenlemesine geçiyor.
MateBook D beraberinde 57.4Wh pil taşıyor, ancak Huawei henüz pil ömrü, çıkış tahiri ya da fiyat ile ilgili bir açıklama yapmadı. Tahminler Huawei'nin 14-inçlik MacBook Pro söylentilerine hazırlandığına işaret ediyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın