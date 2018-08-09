AMD'nin Yeni İşlemcisi Cinebench Rekoru Kırdı!

AMD'nin 2. nesil Threadripper işlemcisi Intel'in prototipini sollamayı başardı!

AMD'nin Yeni İşlemcisi Cinebench Rekoru Kırdı!

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