AMD'nin Yeni İşlemcisi Cinebench Rekoru Kırdı!
AMD'nin 2. nesil Threadripper işlemcisi Intel'in prototipini sollamayı başardı!
AMD, Ryzen serisi ile Intel karşısında etkileyici bir çıkış yakalamış ve Threadripper serisi ile de göz dolduran performansa sahip işlemcileri rekabet ettiği Intel modellerinden çok daha uygun fiyata oyun severler ve içerik üreticilerine sunmuştu. İkinci nesil Threadripper ise bunlardan çok daha fazlasını başardı. Ryzen 2990WX, Intel'in prototipine ait Cinebench skorunu daha yüksek bir saat hızıyla alt etti.
AMD, yeni Ryzen Threadripper 2990WX ile Cinebench R15 çok çekirdekli işlemci testinde 7,618 puanı yakalayarak rekor kırdı. 32 çekirdekli Ryzen işlemcisi, Intel'in prototip aşamasındaki 28 çekirdekli canavarının 5GHz saat hızı ile Computex'te ulaştığı 7,344 puanlık skoru da geride bırakmış oldu.
Ancak bu skorların eşit şartlarda ölçülmediğini belirtmekte fayda var. İşlemciler eşdeğer sistemlerde denemediği için bu testlerin henüz net bir tablo ortaya koymadığı söylenebilir. Intel, Computex'teki testinde endüstri standardında bir su soğutmalı çözüm kullanırken AMD, sıvı nitrojenle soğuttuğu Threadripper'ın 32 çekirdeğinde de 5.1 GHz'lik saat hızında çalışmasını sağladı.
Unutulmaması gereken bir gerçek var ki bu testlerde kullanılan işlemciler yüksek fiyatlardan alıcı bulan çok özel modeller. Öyle ki iyimser spekülasyonlar dahi Intel'in 28 çekirdekli işlemcisinin 10.000 Amerikan dolarından yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde. AMD'nin rekortmen Threadripper'ı ise -Intel'in işlemcisine göre- çok daha ucuz bir fiyat aralığında olacak. Threadripper 2990WX, 3.0GHz'lik saat hızına sahip olacak, gerektiğinde 4.2GHz'e kadar hızlanabilecek ve 1799 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu, Intel'in kendi işlemcisi için isteyeceği fiyatın küçük bir kısmına tekabül edecek gibi görünüyor.
Doğrusu 1799 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Threadripper 2990WX daha şimdiden Intel'in 18 çekirdekli Core i9-7980XE işlemcisinin 1999 dolar olan fiyatını dahi kesmiş görünüyor, ve Cinebench R15 sonuçları AMD'nin işlemcisinin Core i9-7980XE'ye göre %50'den daha fazla hızlı. Yani video prosüksüyon gibi ağır işleriniz için gerçekten büyük ve bol çekirdekli bir işlemci ihtiyacınız varsa, Threadripper 2990WX gerçekten cazip bir seçenek olarak görünüyor diyebiliriz.
Aslında Ryzen 2990WX, Ağustos sonu itibariyle piyasaya sürülecek olan 2. nesil Ryzen işlemcilerinden sadece biri. AMD, 32 çekirdekli canavarının yanında aynı aileden 3 tane daha işlemciyi tanıttı. Ryzen Threadripper 2970X, 24 çekirdeğe sahip ve Ekim ayında çıkış yapması bekleniyor. Serinin 16 çekirdekli üyesi olan 2950X, Ağustos ayının sonunda piyasada olacak ve serinin son üyesi 12 çekirdekli 2920X ise Ekim'de 2970X'in yanı sıra satışa sunulacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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