Amerikalı Hacker'dan İddia: Kuzey Kore'nin Bütün İnternetini Hack'ledim!

Wired'ın haberine göre, Amerikalı bir bilgisayar korsanı geçen ay Kuzey Kore internetini tek başına ele geçirdiğini iddia ediyor. Gözlemciler, birkaç hafta önce Kuzey Kore'nin internetinde bariz kesintiler görüldüğünü bildirdiler. Ülkenin zaten yalnızca birkaç düzine kadar olan web sitelerinin tümü kapalı görünüyordu.
Kesintiler, Kuzey Kore'nin bir dizi füze testi gerçekleştirmesinden hemen sonra geldi. Bu rastlantı, bazı uzmanların kesintilerin yabancı bir ülkeden gelen siber saldırılardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak etmesine neden oldu.
Kendini P4x olarak tanıtan gizemli bilgisayar korsanı geçen yıl kendisi de dahil Batılı güvenlik araştırmacılarını hedef alan bir Kuzey Kore korsanlık kampanyasına misilleme olarak Kuzey Kore'ye saldırdığını söylüyor. Kuzey Korelilerin bilgisayar korsanlığı araçlarını ve güvenlik açığı bilgilerini çalmaya çalıştığını ancak ondan değerli bir şey alamadıklarını söylüyor.
P4x, Kuzey Kore sistemlerinde, ülkenin birkaç internet bağlantılı ağının bağlı olduğu sunuculara ve yönlendiricilere hizmet reddi saldırıları başlatmasına izin veren çok sayıda bilinen ancak yamalanmamış hata bulduğunu söylüyor. Bu hataları açıklamayı reddetti, ancak sunucuları çevrimdışı duruma getirmek için kullanılabilecek bilinen bir güvenlik açığı örneği verdi.
Uzmanlar, çok az Kuzey Korelinin internet bağlantılı sistemlere erişimi olduğunu ve son kesintilerden etkilenen sitelerin çoğunun büyük ölçüde hükümet propagandası için kullanıldığını söylüyor.
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