Worms Hayranlarını Heyecanlandıran NFT Projesi, Başlamadan Bitti!

Worms oyunlarının mimarı Team17, NFT planlarını açıkladıktan kısa bir süre sonra, şimdi de vaz geçtiğini duyurdu. Firma, iş ortaklarını, geliştiricileri ve oyun toplumunu dinledikten sonra MetaWorms NFT projesini kapatmaya karar verdiğini belirtti ve NFT alanından çekilme kararı aldığını söyledi.
MetaWorms projesi kapsamında, şirketin Worms markası ile ilgili olan ve bilgisayar tarafından üretilen "sınırlı sayıda" koleksiyonlarının üretilmesi gerekiyordu. Bunların, NFT'leri çevre dostu bir şekilde basma yeteneğine sahip olduğunu iddia eden Reality Gaming Group tarafından satılması gerekiyordu. NFT'leri çevreleyen en büyük tartışmalardan biri, blok zinciri faaliyetlerini sürdürmek için gereken enerji nedeniyle çevreye negatif etkide bulunmaları.
Team17, 100.000 Worm NFT satarsa, bunları kaydetmek için kullanılan enerjinin sadece 11 hanenin ortalama yıllık su ısıtıcısı kullanımına eşit olacağını söylemişti. Ama şimdi tüm bu sözlerin bir anlamı kalmadı...
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