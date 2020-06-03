Android 11'de Büyük Yenilik: Güç Menüsü Çok Farklı Olacak

Android 11'in sızan güç menüsü (güç düğmesine basınca görünen menü), bu ekranın, daha öncekilerden çok daha farklı olabileceğini gösteriyor.

Android 11'in Güç Menüsü Çok Farklı Görünüyor

Android'in güç menüsü, yakında önemli geliştirmelere sahip olacak. Google, Android 11'de menüye yeni kısayollar ve açma kapama düğmeleri eklemeyi planlıyor.

Sızan bir resim (aşağıda), çok net olmasa da yeni güç menüsünün Android 11'de nasıl olacağına dair ipuçları veriyor. Resimde şu anki basit güç menüsünden tamamen farklı bir ekran yer alıyor. Menüde acil mod ve güç kontrollerinin yanı sıra, çeşitli akıllı ev aletleri için hızlı kontroller de bulunuyor.

Hızlı Kontroller bölümünün üzerinde Google'ın ödeme sistemi Google Pay'e kolayca erişmenizi sağlayan bir cüzdan bölümü görünüyor. Bu işlev firmanın Pixel telefonlarında zaten bulunuyordu, ancak Android 11 ile beraber geliştiricilere açılacak. Yani Samsung, dilerse bu bölümde Samsung Pay kartlarını gösterebilecek.

Telefonu kapatmaya ve kilitlemeye yarayan standart güç düğmelerinin ise en üstte bulunduğunu görüyoruz. Güç menüsünün işlevlerle dolması kafa karıştırıcı olabileceği gibi belirli işlevlere hemen ulaşmayı sağlayabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
A101 4 Haziran 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
Ters slash nasıl yapılır? Klavyede slash işareti
Günün En çok Okunanları
iOS 14 Hangi iPhone'lara Gelecek? Eski iPhone'lar iOS 14'ü Alacak mı?
Dev kuyruklu yıldız C/2017 K2, Dünyamıza ve Güneş Sistemi'ne Yaklaşıyor
HONOR Magic Earbuds Türkiye'ye geliyor!
Apple'ın Açığını Buldu, Apple'dan Küçük Çaplı Bir Servet Kazandı
Eğr WhatsApp Kullanıyorsanız Dikkat! Hesabınız Her An Ele Geçirilebilir

 

 