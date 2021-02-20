Android 12, En Sonunda Can Sıkan Bu Sorunu da Çözecek

Akıllı telefonlar artık inanılmaz seviyelere geldi ve sahip oldukları akıllı özellikler ve sağladıkları performanslar ile parmak ısırtıyorlar. Ancak yine de halen birtakım sıkıntılar yok değil. Bunlardan biri ekranın otomatik olarak dönmesi.
Telefonda oto döndürme özelliğini açtığımızda, telefonda yer alan jiroskop ile beraber, telefonu tuttuğunuz yönde ekran dönüyor ve böylece yatay veya dikey eksende görüntülemek istediğiniz görüntü istenen formatı alıyor. Ancak bazen de istenmeyen dönmeler olabiliyor ve bu hepinizin başına muhakkak geliyordur.
Android 12 ile birlikte bu sorunun önüne geçilecek. Zira Android 12 ile birlikte, telefonunuzu tuttuğunuz yön değil, sizin ekrana nasıl baktığınızın tayini yapılacak. Bunun için ise ön kamera kullanılacak. Böylece siz ister ekrana düz bakın, ister yatak konumda, ekran, görüntüyü sizin için her zaman doğru formatta sağlayacak.
Ancak bir diğer söylenti ise can sıkıcı türden. Zira söylentiye göre bu yeni özellik ilk aşamada sadece Google Pixel telefonlara gelecek. Yine de bu özelliğin hızlıca diğer telefonlara da entegre edileceğini, tüm iyimserliğimizle düşünüyoruz.
Diğer Android 12 Sızıntıları
Otomatik döndürme özelliği ile beraber Android 12 hakkında birkaç sızıntı daha ortaya çıktı. Bunlardan ilki "parlaklığı azalt" olarak isimleniyor. Bu modun parlak renkleri azaltarak, görme konusunda sıkıntı yaşayan kişileri yardımcı olacağından bahsedilmiş. Fakat bu mod hakkında daha fazla bilgi şimdilik yok.
Bir diğer sızıntı ise, gelecek yeni bir oyun moduna ilişkin. Görünüşe göre Android 12'ye yeni bir oyun odaklı mod daha gelecek. Ancak bunun ne olacağına dair de bir ipucu bulunmuyor. Birçok akıllı telefon markasının kendi oyun modu mevcut ve bunlar genellikle bildirimleri sessize alıyor ve telefonun tüm işlem gücünü oyuna ayırmaya yarıyor. Ayrıca oyuna özel bazı ekran kontrollerini de ekrana ilave edebiliyorlar. Android 12'nin yeni oyun modu da benzer özellikleri getirebilir, fakat bunu görmek için de Google'ın 2021'in ortalarında yeni sürümü göstermesini beklememiz gerekecek.
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