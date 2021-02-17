Apple iOS 14.5'in Yenilikleri, Yayınlanan Yeni Beta Sürümle Ortaya Çıktı

Apple'ın iOS 14.5 Beta 2 sürümü yayınlandı; beklenen pek çok yeniliğin gerçeğe dönüştüğü ortaya çıktı. Yeni iOS güncellemesi ile yeni özellikler eklenirken, en dikkat çekici değişiklik emojilerde oldu.