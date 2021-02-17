Apple iOS 14.5'in Yenilikleri, Yayınlanan Yeni Beta Sürümle Ortaya Çıktı

Apple, yeni iOS güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 14.5 Beta 2'yi kullanıcılarla buluşturan şirket, yeni güncelleme ile beraber elbette pek çok yeni özellik sunuyor. Yeni güncelleme ile beraber iPhone ve iPad için beklenen destek de geldi. PlayStation 5 ve Xbox Series X kontrolörleri, iOS 14.5 Beta 2 ile beraber iPhone ve iPad'lerle tamamen uyumlu olarak çalışabilirken, Siri'ye Apple Music dayatmasını da ortadan kaldırıyor. Yani artık kullanıcılar, Apple Music yerine varsayılan olarak Spotify veya başka bir müzik uygulamasını da kullanabilecekler. Aslında bu durum, daha önce de konuşuluyordu ve şimdi gerçek oluyor gibi görünüyor.
Yeni güncellemede bu tip kullanışlı özellikler yer alırken, gözlerin çevrildiği bir bölüm de kuşkusuz emojiler. Daha önce yeni güncelleme ile birlikte yeni emojilere de yer vereceği bilinen Apple, bu değişikliği de böylece yapmış bulunuyor.
Emojiler arasına öpüşen çiftlerde cinsiyet ayrımının ortadan kaldırıldığı dikkati çekerken, ayrıca daha çok cilt tonu da eklenmiş durumda. Böylece şirket, ırkçılığa karşı da bir söylemde bulunuyor. Hatta yeni emojiler arasında sakal seçenekleri kadınlar için de tanımlanmış durumda. Farklı cilt tonları ve farklı cinsiyetlerde sakal seçeneği artık mevcut.
Emojilerde önemli bir diğer değişiklik ise, COVID-19'a atıfta bulunuyor. Önceden ucundan kan damlayan şırınga, aşıyı temsil etmek için değiştirilmiş durumda. Ayrıca kulaklık emojisi de değiştirilmiş. Siyah kulaklık emojisini beyaz AirPods Max ile değiştiren Apple, yeni güncelleme ile daha çok sayıda yeni emojiyi de kullanıcılara sunuyor.
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