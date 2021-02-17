Sony Xperia 10 III'e Güç Verecek İşlemci de Sızdı

Son Sony Xperia III sızıntısı telefonun işlemcisine ışık tutarken, kaynaklar bu telefonun ayrıca Xperia 5 III olabileceğini de iddia ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Sony Xperia 10 III'e Güç Verecek İşlemci de Sızdı

Sony'nin yakın bir zaman içinde Xperia 1 III akıllı telefonunu ve ayrıca bir Compact modeli tanıtması bekleniyor. Bu 2 telefonla ilgili pek çok sızıntı gelirken, orta sınıf modeli hakkında da bilgiler açığa çıktı. Bunun Sony Xperia 10 III modeli olduğu düşünülüyor. Öte yandan Sony'nin sürpriz yapabileceği de konuşuluyor.

Geekbench 5 listelerinde ortaya çıkan telefonun kod adı Sony A003SO. 6 GB RAM ve Android 11 işletim sistemiyle çalıştığı görünen telefonun Xperia 10 III modeli mi yoksa Xperia 5 III modeli mi olduğu ise şimdilik belirsiz. Zira Xperia 5 ve Xperia 5 II modellerinin kod adları sırasıyla A002SO ve A001SO.

Öte yandan son sızıntılar, Xperia 10 III'ün Snapdragon 690 5G yonga seti ile geleceğini iddia ederken, Sony'den arka arkaya yeni modeller göreceğimiz artık kesin. Xperia 1 III, Xperia 10 III ve Xperia 5 III modelleri muhtemelen çok çok yakında tanıtılacak.

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