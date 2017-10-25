Android 8.0 Oreo, 2018 Başında Geliyor

Samsung Türkiye'den gelen bilgiye göre Galaxy sahiplerinin beklediği güncelleme, bu tarihte hazır olacak!

Android 8.0 Oreo, 2018 Başında Geliyor

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