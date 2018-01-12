Android 8.0 Oreo, Galaxy S8'e Çok Yakın
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için yayınlanan Oreo beta güncellemesi, final sürümün çok yakınımızda olduğunun işaretlerini veriyor!
Galaxy S8'in Android Oreo 8.0 beta programının 15 Ocak'ta tamamlanacağı, Samsung tarafından daha önce açıklanmıştı. Sammobile'a göre bu güncelleme, cihazın Hindistan sürümünde görünmeye başladı.
Galaxy S8'in ve S8 Plus'ın Hindistan modellerinde görünen güncellemenin diğer bölgelere yakında ulaşması bekleniyor. En son yapı olan ZRA5, küçük hata onarımlarıyla geliyor ve Ocak 2018 güvenlik yamasını içinde barındırıyor. Bu onarımların final sürümden önceki son onarımlar olması muhtemel. Final sürüm ise beta programının bitmesinin ardından iki hafta sonra gelebilir (en azından Nougat'ın final sürümü S7'nin beta programının bitmesinin ardından iki hafta sonra gelmişti).
En son beta güncellemesini almak için Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsüne gidin ve Güncellemeleri elle indir düğmesine dokunun.
Zeynel A. Öztürk
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