Android 8.0 Oreo, Galaxy S8'e Çok Yakın

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için yayınlanan Oreo beta güncellemesi, final sürümün çok yakınımızda olduğunun işaretlerini veriyor!

Galaxy S8 Oreo betası, son beta olabilir!

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