Android'in Beklenen Özelliği Nearby Share'den Masaüstü Sürprizi

Google'ın Android'de yakın cihazlarla bir dosya paylaşımı işlevi üzerinde çalıştığı biliniyor. Nearby Share olarak bilinen bu işlevin masaüstü bilgisayarlara, Chrome web tarayıcısı ile geleceği ortaya çıktı.
XDA Developers'ın Chrome'un temelini oluşturan Chromium üzerinde yaptığı incelemelerde Nearby Share işleviyle ilgili bazı referanslara rastlandı. Bununla birlikte Chrome'un bu işlevi nasıl sunacağı bilinmiyor. Üstelik işlevle ilgili planların değişme ihtimali de var, bu yüzden kesin bir şey söylemek zor.
Google'ın Nearby Share üzerinde uzun süredir, Android 10'dan bile önce çalıştığı biliniyor. Benzer bir işlev olan Android Beam, Android 10 yayınlanmadan önce kaldırılmıştı. Bluetooth ve Wi-Fi'yi birlikte kullanacağına inanılan Nearby Share, Android 11'in çıkış tarihinin yaklaşmasıyla ortaya çıkabilir.
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