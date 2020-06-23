Android'in Beklenen Özelliği Nearby Share'den Masaüstü Sürprizi

Google'ın Apple AirDrop'a rakip çıkartmak amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştığı Nearby Share işlevi, görünüşe göre sadece Android ile sınırlı kalmayarak, masaüstüne de gelebilir.