Windows'unuz neden Kilitleniyor? İşte Bunun Muhtemel 7 Nedeni

Windows'un kilitlenmesi, özellikle sık sık yaşanmaya başlandığında can sıkıcı hale gelebilir. Sisteminizin çökmesi, kaydetmediğiniz işlerin veya oyunda kaldığınız yerin kaybolması anlamına geldiğinden, fazla zaman geçirmeden sorunun kaynağını bulup çözmek isteyeceksinizdir.
Aşağıda Windows 10'un çökmesine en çok yol açan 7 nedene göz atacağız. Bu maddeler, sorunu bulup ortadan kaldırmanızda size yol gösterebilir.
1. RAM Sorunları
Önemli bilgiler RAM'de depolandığından, bu bileşenlerle ilgili sorunlar Windows'un çökmesine yol açabilir. RAM ile ilgili kilitlenmelerde çoğu zaman "Fatal Exception" ibaresini görürsünüz, ancak farklı türde hatalar da oluşabilir.
RAM'lerinizde sorun olup olmadığını MemTest86 gibi bir ücretsiz programla tespit edebilirsiniz.
2. Sürücü Sorunları
Yanlış sürücüyü yüklemek, sorunlu bir sürücüye yükseltmek, Windows'ta sorunların ve kilitlenmelerin nedeni olabilir. Aygıt Yöneticisi'ni açıp, buradaki ünlem işaretli cihazları gözden geçirmenizde fayda var. Mavi ekran hatası alıyorsanız, sorunun kaynağını bulabilmek için burada bir donanımın adının geçip geçmediğine bakın.
3. Ömrünü Tamamlayan Sabit Disk
İster geleneksel ister katı hal sürücüsü olsun, sabit diskinizin yaşayacağı sorunlar Windows'u kilitleyebilir. Sadece belirli dosyaları açarken sorun yaşıyorsanız, bu sabit diskle ilgili bir sorunun işareti olabilir. Ancak emin olmadan önce bir dosya sistemi hata kontrolü yapmanızda fayda var (chkdsk ile).
Mekanik sabit disklerde arızanın en önemli işareti, cihazın içerisinden gelen alışılmadık, yüksek seslerdir. Bu durumda dosyalarınızı tamamen kaybetmeden önce hemen yedekleyin.
4. Aşırı Isınma
Uzun süre çok sıcak kalan bir sistem, kalıcı olarak hasar görebilir. Bu nedenle bilgisayarınız aşırı derecede otomatik olarak kapanacak ve genellikle Windows'un çökmesine yol açacaktır. Tüm fanlarınızın çalışıp çalışmadığını, heatsink'lerin gevşeyip gevşemediğini kontrol edin. Sorunu bir laptopta yaşıyorsanız, cihazı hava deliklerini kapatacak battaniye gibi yüzeylerde kullanmadığınızdan emin olun.
5. Zararlılar
Virüsler, zararlı yazılımlar ve diğer istenmeyen yazılımlar, sisteminizi durma noktasına getirebilir. Sorunun bundan kaynaklanmadığını anlamak için dahili Windows Defender aracıyla bir tarama gerçekleştirin. İkinci bir seçenek olarak Malwarebytes'ın ücretsiz sürümüyle bir tarama yapmanızı öneriyoruz.
6. Kayıt Defteri Sorunları
Windows'un ve programların yapılandırma bilgilerini sakladığı devasa bir veri tabanı olan Kayıt Defteri (Registry), bazı yapılandırma hatalarında herhangi bir soruna neden olmayabilir. Ancak bazı yanlış ayarlar, Windows'u tamamen çökertebilir. Bu yüzden kayıt defteri temizleyicisi kullanmanızı önermiyoruz.
Kayıt Defteri'ndeki ayarlarda bir sorun varsa veya Kayıt Defteri'nin kendisi hasar gördüyse, Sistem Geri Yükleme'yi kullanarak sisteminizi sağlam bir tarihe geri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu mümkün değilse ve sorunun nereden kaynaklandığını bilmiyorsanız, Windows'u sıfırlamaktan başka çareniz olmayabilir.
7. Güç Sorunları
PC'nizin güç kaynağında bir arıza varsa veya gücü yetersiz ise Windows'un kilitlenmesine şahit olabilirsiniz. Bazen elektrik prizindeki bir sorun da kilitlenmeye yol açabilir, bunu test etmek için PC'yi farklı bir odaya taşıyıp çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
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