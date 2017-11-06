"Android Burger" Gerçek Oldu!
Google, son zamanların çok fazla konuşulan konularından biri olan "Android Burger"i gerçeğe dönüştürdü!
Geçen hafta, iOS ve Android'deki hamburger emojilerini karşılaştıran bir Twitter gönderisi, kullanıcılar arasında hangi emojinin doğru olduğuna dair tartışma başlattı. Google'ın versiyonunda malzemelerin sırası insanlara biraz yanlış gelmişti. Bunun ardından, CEO Sunder Pichai de konuya el attı. Görünüşe bakılırsa firma şimdi çalışanlarına aynı emojideki burgerin gerçeğini servis ediyor.
Google çalışanı Brad Fitzpatric, firmanın kafeteryasından "Android Burger"in bir fotoğrafını tweet'ledi. Tweet'te içerikler de belirtilmişti ve tabii ki Android ile Apple hamburger emojilerinin kıyası bulunuyordu. Hamburgerde, Google'ın emojisindeki sırayla bir araya getirilmiş dana eti köfte, brioche hamburger, çedar peyniri, marul ve domates bulunuyor.
Google'ın hamburgeri konusunda tartışma hâlâ devam ederken, diğer yazılım geliştiricilerinin de bu emojiye kendi yaklaşımlarını getirerek Google gibi eğlenceli şeyler denemelerini görmek güzel olabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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