Android'de Cep Yakan "Bedava" Program Riski

Güvenlik araştırmacıları, milyonlarca telefon kullanıcısının yeni tür sahtekarlık karşısında risk altında olduğunu söyledi.
Sophos'tan araştırmacıların "fleeceware" sözcüğüyle tanımladığı uygulamalar, size kendisini ücretsiz deneme sürümü olarak gösteriyor ancak bu süre bittiğinde haberiniz olmadan paranızı alıyor. Firmaya göre Apple'ın uygulama mağazasında 30'un üzerinde bu tür uygulama bulunuyor.
Sahtekarlık, deneme süresi bittiğinde sizi aylık ücretli üye haline getiriyor. Bu uygulamaların çoğu, sizden uygulama içi satın almalar yoluyla da para talep ediyor. Uygulamayı kaldırdığınızda, ilkelerdeki bir boşluk kullanılıyor ve ödemeler çoğunlukla iptal edilmiyor. Bazı uygulamalar ise kaldırma işlemi için sizi karmaşık bir süreçten geçmeye zorluyor.
Sophos, ocak ayında Android'de fleeceware türünde uygulamaların 600 milyon kez indirildiğini ortaya çıkarmıştı. Bu tür uygulamalar doğrudan zarar vermeyi amaçlamasalar da, size daha çok para harcatmaya çalışıyorlar ve şirkete göre çoğu zaman, sahte 5 yıldızlı yorumlarla geliyorlar. Bu nedenle uygulamaları yüklemeden önce yakından incelemenizde, uygulamaları kaldırmanın ücretli üyeliği iptal etmediğini bilmenizde fayda var.
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