Microsoft, Windows 10X ve Surface Neo'yu Erteledi

Microsoft, bu sene beklenen Windows 10X'i ve amiral gemisi Surface Neo'yu piyasaya sürmeyebilir. ZDNet'ten Mary Jo Foley, Microsoft Ürün Müdürü Panos Panay ile yaptığı söyleşide, teknoloji devinin bu seneyi pas geçebileceğine işaret ediliyor.
Microsoft, Windows 10X'i 2019 yılında tanışmış ve çift ekranlı cihazlarda bu işletim sistemini kullanacağını duyurmuştu. 10X'in ilk olarak kullanılacağı Surface Neo'yu ise 2020 yaz sezonunda tanıtması beklenen Microsoft, görünüşe göre bu umutları bir başka bahara bırakıyor.
Yaşanan gecikme kuvvetle muhtemelen korona virüs salgını sebebiyle olsa da, Microsoft'un Windows 10X üzerinde çalışmak için halen zamana ihtiyacı bulunuyor da olabilir. Her ne sebepten olursa olsun, görünüşe göre Surface Neo'yu görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.
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