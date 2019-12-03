Android'li Cihazlarda Kamerayı Hack'leten Açık!

Android'li telefonlarda kamerayı uzaktan kontrol etmeye izin veren korkutucu bir tehlikenin varlığı ortaya çıktı!

Android'de Kamerayı Kullanıma Açan Güvenlik Açığı

Güvenlik uzmanları, Google'ın ve Samsung'un telefonlarında kamerayı uzaktan etkileştirmeye izin veren güvenlik açıkları için uyarıda bulundu.

Checkmarx güvenlik araştırma takımının keşfettiği güvenlik açıkları, Pixel 2 XL ve Pixel 3'teki Google Camera uygulamasında bulunuyor ve izinleri atlatmaya izin veriyor. Checkmarx'ın yaptığı araştırmalar, aynı açıkların Samsung'un ve diğer üreticilerin kamera uygulamalarını da etkilediğini ortaya çıkardı.

Checkmarx'tan güvenlik araştırma direktörü Erez Yalon, özel hazırlanmış bir uygulamayla Google Camera uygulamasını kontrol edebildiklerini, belirli eylemleri gerçekleştirebildiklerini söyledi. Araştırmacı, bu sayede saldırganın gerekli izinlere sahip olmayan bir uygulamayla fotoğraf ve video kaydedebileceğini belirtti. Üstelik bazı durumlarda daha önceden kaydedilen fotoğraflara ve videolara, fotoğraflardaki GPS meta verilerine ulaşmak da mümkün olabiliyor.

Google ve Samsung, Android'in en son güvenlik yamalarında bu güvenlik açıklarını onarmış durumdalar.

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