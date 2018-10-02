Android için 5 Hafif Web Tarayıcısı!
Eski Android'li cihazınızı yormayacak hafif bir web tarayıcısına geçmeye ne dersiniz?
Telefonunuzun yaşı iki üç seneyi geçiyorsa, Chrome, Firefox ve Edge gibi web tarayıcılarında yavaşlama yaşayabilirsiniz. Bu tarayıcılar depolama alanı, işlem gücü ve bellek gibi kaynakları daha çok tüketmeyi sevdiğinden, cihazın performansını olumsuz etkileyebiliyorlar.
Neyse ki çok daha küçük, hıza odaklanan tarayıcılar var. İşte eski Android'li cihazınızda kullanabileceğiniz 5 hafif web tarayıcısı.
1. Via Browser: Küçük Boyutlu, Zengin İşlevli
APK boyutu: ~821KB
Kurulum sonrası boyut: 2MB
Chromium WebView'ın üzerine kurulu olan Via Browser, basitliğiyle öne çıkıyor. Bununla birlikte işlevlerden veya kişiselleştirme seçeneklerinden vazgeçmiyor. Görünümden etkileşime her şeyi kontrolünüz altında tutabiliyorsunuz.
Via Browser, gizli gezinti, çıkışta geçmişi otomatik temizleme, hatta gezinti düğmelerine uzun bastığınızda ne olacağını seçme gibi işlevler sunuyor. Via Browser'da user agent'ı değiştirme, mobil veri kullanırken resimleri engelleme ve sayfayı çevrimdışı kullanım için kaydetme gibi ileri düzey işlevler de var.
Play Store'dan indirin: Via Browser
2. Monument Browser: Okurlar İçin Tasarlanan Tarayıcı
APK boyutu: ~2MB
Kurulum sonrası boyut: ~9MB
Hızlı, güvenli ve kullanımı basit olan Monument Browser da Chromium WebView'dan faydalanıyor. Monument Browser ile arama çubuğunu yukarıdan aşağı taşıyabiliyor, user agent'ı değiştirebiliyor ve arama motorlarını değiştirebiliyorsunuz.
Overflow menüdeki Extras altında ilginç birkaç seçenek de bulunuyor. Buradan gece modunu açabilir veya yazı tiplerini değiştiren ve makaleyi size okuyan okuma modunu etkinleştirebilirsiniz. Dahası tüm sayfanın ekran görüntüsünü kaydedebilir veya yazıyı PDF olarak kaydedebilirsiniz.
Play Store'dan indirin: Monument Browser
3. Phoenix Browser: Videoları Hiç Uğraşmadan İndirin
APK boyutu: ~5,5MB
Kurulum sonrası boyut: ~27,5MB
Chromium'un WebView bileşenini kullanan Phoenix Browser, dahili video indirme yöneticisiyle gelen, hafif bir web tarayıcısı. Uygulamayı yüklediğinizde giriş sayfanızın konumunuza bağlı haberlerle, oyunlarla ve sıkça ziyaret edilen sayfalarla dolu olduğunu fark edeceksiniz. Bu sizi rahatsız ederse, Manage Homepage'e dokunarak tüm bu seçenekleri kapatın. Uygulamanın uyarılarını kapatmak da iyi bir tercih olabilir.
Phoenix Browser'ın tarayıcı geçmişini ve indirilen videoları ayrı bir veritabanında saklamanızı sağlayan Private Space adlı bir işlevi de bulunuyor.
Play Store'dan indirin: Phoenix Browser
4. Opera Mini: Veri Tasarrufu İşlevleri Sunan Bir Tarayıcı
APK boyutu: ~8MB
Kurulum sonrası boyut: ~20,5MB
Opera Mini, kaynakları geniş olmayan telefonlarda çalışabilen, hafif ve güçlü bir web tarayıcısı. Gizli mod, mobil veri algılama işlevine sahip bir akıllı indirme işlevi, gece teması, cihazlar arasında veri eşitleme gibi işlevlerle gelen Opera Mini'nin en önemli özelliği, veri tasarrufu işlevi.
Alttaki araç çubuğunda Opera Mini düğmesine basın. Settings > Data Savings yolunu izlediğinizde son bir haftada tasarruf ettiğiniz veri miktarını göreceksiniz. Opera, veri tasarrufu için sayfaları kendi sunucusu üzerinde sıkıştırıp, size yönlendiriyor. Resimlerin de tekrar sıkıştırılmasıyla veriden tasarruf ederken, yavaş bağlantılarda sayfaları daha hızlı açabiliyorsunuz.
Play Store'dan indirin: Opera Mini
Zeynel A. Öztürk
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