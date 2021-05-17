Android için Beklenen Clubhouse Müjdesi Geldi: Clubhouse Ne Zaman Gelecek?

Clubhouse'un Android uygulamasını bulmak yakında çok daha kolay olacak. TechCrunch'ın haberine göre, Clubhouse sesli sohbet uygulamasının Android sürümü bir hafta içinde dünya çapında kullanıma sunacak. Uygulama 18 Mayıs'ta Brezilya, Japonya ve Rusya'ya ulaşacak, üç gün sonra ise Hindistan ve Nijerya'daki kullanıcılar telefonlarına yükleyebilecekler. 21 Mayıs öğleden sonra ise Dünya çapında kullanıma açılacak.
Android uygulaması hala test aşamasında olsa bile, Clubhouse'un kullanımının hızla artması sosyal medya devlerini korkutuyor. Facebook, Twitter ve diğer internet devleri, uygulamanın ivmesini azaltmak ve kullanıcıları sosyal platformlarında tutmak için Clubhouse benzeri özellikler sunmaya başladı.
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