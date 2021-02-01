Clubhouse Nedir? Clubhouse Kimin? Clubhouse Davetiyesi Nasıl Alınır?

Son günlerin popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline gelen Clubhouse, davetiye ile üye olabildiğimiz bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Peki ünlülerin de sık sık kullandığı Clubhouse nedir? Clubhouse kimin? Clubhouse davetiyesi nasıl alınır? İşte Clubhouse ile ilgili merak edilenler...