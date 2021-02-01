Clubhouse nedir? Clubhouse kimin? Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?

Yepyeni bir sosyal medya uygulaması ile karşı karşıyayız. Clubhouse isimli yeni ve ilginç sosyal medya mecrası son günlerde internetin gündemine oturdu. Farklı bir konsept ile kullanıcı karşısına çıkan bu uygulamanın nasıl kullanıldığı merak konusu oldu. Peki nedir bu Clubhouse? Clubhouse Nasıl Kullanılıyor? Yakından bakalım...
CLUBHOUSE NEDİR?
Clubhouse aslında bir sesli mesaj uygulaması. Söz konusu sosyal medya şirketi kendisini 'ses bazlı yeni medya platformu' olarak tanımlıyor. Uygulama ile dünyanın her yerinden insanlar sesli olarak birbirleriyle konuşabiliyor, hikayeler anlatabiliyor ve fikirlerini paylaşabiliyor. Bu yolla yeni arkadaşlar da ediniliyor.
Clubhouse'ta yazılı mesaj, yorum, beğeni ya da fotoğraf paylaşımı, yapılamıyor, görüntülü konuşma yapmak da mümkün değil.
CLUBHOUSE KİMİN?
Clubhouse Paul Davison ve Rohan Seth'in kurduğu Alpha Exploration tarafından geliştirildi. Uygulama Nisan 2020'de gün yüzüne çıksa da Aralık 2020 itibarıyla yaygınlaştı ve 600 bin kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Günümüzde kayıtlı kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor.
CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?
Uygulamada birçok oda yer alıyor. Clubhouse'a üye olduğunuzda birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi kendi ilgi alanlarınızı işaretliyorsunuz. Üye olmak içinse davet almanız gerekiyor.
Seçtiğiniz ilgi alanları, karşınıza çıkacak olan sohbet odalarının da belirlenmesini sağlıyor. Uygulama, size önerdiği Clubhouse sohbet odalarını ilgi alanınıza göre, otomatik olarak seçiyor.
Bu odalarda ise iletişim sadece ses yoluyla, konuşarak gerçekleşiyor. Odada konuşulanları ilk aşamada sadece dinleyebilirsiniz. Sohbete dahil olmanız ise, ancak moderatörden izin almanızla mümkün olabiliyor.
CLUBHOUSE DAVETİYESİ NASIL ALINIR?
"Clubhouse için davetiye bulmak zorunlu mu?" sorusunun cevabı ne yazık ki evet... Clubhouse uygulamasına üye olmak için halihazırda uygulamayı kullanan bir arkadaşınızın size davet kodu göndermesi gerekiyor. Davet kodu olmadan üye olamıyorsunuz. Clubhouse davet kodu alabilmek için birçok forum ve internet sitesinde insanlar birbirlerinden yardım istiyor.
Clubhouse davet kodunu uygulamaya üye olan bir arkadaşınızdan edinebilirsiniz. Veya Twitter'da arama kısmına Clubhouse yazarak burada paylaşılan kodlarından birini de kullanmanız mümkün. Uygulamaya kodu almak için bu yöntemler dışında bir yol bulunmuyor.
ŞİMDİLİK SADECE iOS'TA: CLUBHOUSE ANDROID'E NE ZAMAN GELECEK?
Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde Android kullanıcıları için açıklama yapan geliştirici Alpha Exploration, Clubhouse'un Android cihazlara da geleceğinin müjdesini verdi ve bunun için çalıştıklarını söyledi. Ancak henüz bir tarih yok...
CLUBHOUSE NASIL İNDİRİLİR?
Dediğimiz gibi, Clubhouse şimdilik sadece Apple'ın App Store'undan indirilebiliyor. App Store'da basit bir arama yaparak Clubhouse uygulamasını bulabilir ve cihzınıza indirebilirsiniz.
CLUBHOUSE, TWITTER İÇİN BİR TEHDİT Mİ?
Clubhouse'un popülerlik kazanması, Twitter için bir baş ağrısı olabilir. Bilindiği gibi Twitter, bir süre önce Spaces adını verdiği yeni bir deneysel işlevi tanıtmıştı. Bu işlev, platformun tanımlamasına göre "ses odaklı bir deney." Twitter'dan Kayvon Beykpour, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Twitter'ın farklı formatları kullanmaya başlama zamanı geldiğini söylemişti. Clubhouse, şu anda Twitter'ın Spaces özelliğine karşı ciddi bir rakip gibi görünüyor.
CLUBHOUSE WEB SİTESİ VAR MI?
Clubhouse'un oldukça basit görünen bir web sitesi de var. Sitede bir blog bölümü, yardım bölümü, iş ilanları bulunuyor.
Clubhouse Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
ELON MUSK DA UYGULAMAYI KULLANANLAR ARASINDA
Uygulamaya ünlü isimlerin de büyük ilgisi olduğu görülüyor. Chris Roch ve Drake uygulamayı kullananlar arasında. Elon Musk da Twitter hesabında Clubhouse uygulamasını kullanıcılarına tavsiye etti ve bu uygulamayı kullandığını duyurdu. Ünlüler, uygulama üzerinde sohbetler organize ediyor.
On Clubhouse tonight at 10pm LA time— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021
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