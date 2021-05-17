Bademcik Ameliyatı Oldu, "Aksanı Değişti." Yabancı Aksan Sendromu Nedir?

Avusturalyalı bir kadın, bademcik ameliyatından hemen sonra başka bir aksan ile konuşmaya başladığını söyledi. Yabancı Aksan Sendromu olarak açıklanan bu durum tam olarak nedir?

17 Mayıs 2021 00:03

Levent Öztürk