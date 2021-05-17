Bademcik Ameliyatı Oldu, "Aksanı Değişti." Yabancı Aksan Sendromu Nedir?

Bademciklerini aldırmak için hastaneye giden Avustralyalı bir kadın, artık bir "İrlanda" aksanına sahip olduğunu fark ettiğinde büyük şok yaşadı. Angie Mcyen, değişimi ilk fark ettiğinde duşta şarkı söylüyordu. O zamandan beri, sahip olduğuna inandığı garip durum Yabancı Aksan Sendromu ile ilgili deneyimini belgeliyor.
Mcyen yayınladığı ilk videosunda İrlandalı aksanında çok, korkmuş bir sesle (tabii ki iyi bir nedeni olduğu kesin) "bu sabah uyandım. Farklı bir şey yapmadım, kahvaltı yaptım. Ev arkadaşlarımla gerçekten konuşmadım çünkü [onlar çoktan evden çıkmışlardı]. Duş aldım ve genellikle duş alırken şarkıları dinleyerek şarkı söylüyorum ve birden bire İrlanda aksanıyla konuşmaya başladım" dedi ve ekledi: "Bundan kurtulamıyorum. İrlanda'ya hiç gitmediğim halde az önce İrlandalı aksanıyla bir iş görüşmesi yaptım."
Çektiği sıkıntının ikinci gününde, kısa bir süre için sesinin normale döndüğünü fark etti. Aksan değişikliğinin ikinci gününde "bu sabah uyandım ve Avustralyalı aksanımla konuşuyordum ve arkadaşlarımdan birini aradım ve Avustralyalı aksanımın geri geldiğini doğruladım - ancak telefon görüşmesi sırasında, yaklaşık beş ila on dakika içinde, o aksanımın Avusturalyalıdan İrlandalıya doğru tekrar ilerlediğini görebiliyordu" dedi ve şunları ekledi: "Ne yapacağımı bilmiyorum, bu çok farklı bir şey. Denemiyorum bile, tamamen korkmuş durumdayım. Bu sabah uyandığımda kaybolacağını düşünmüştüm."
Mcyen, İrlanda aksanının çok kötü olduğunu ve bariz bir şekilde numara yaptığını ve Avusturalya aksanının halen duyulabildiğini söyleyen bir yorumcuya seslenerek, on yıllardır sahip olduğu sesin hala sesinin bir parçası olmasına sevindiğini söyledi: "Aksanımın hala korkunç olduğuna kesinlikle katılıyorum. Adı Yabancı Aksan Sendromu - İrlanda, İskoç, Amerika, Jamaika, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika Sendromu değil. Bu platformu yabancı aksan sendromu ve bunun ciddi nörolojik etkileri ve birinin hayatını değiştirebilecek patolojisi hakkında farkındalık yaratmak için kullanıyorum."
Neyse ki sonraki birkaç hafta içinde aksanı değişti, daha az belirgin ve daha az "ağır" hale geldi.
Yabancı Aksan Sendromu Nedir?
Yabancı Aksan Sendromu son derece nadir bir olay ve dünyada sadece yaklaşık 100 kişiye bu garip durumun teşhisi konmuş. Çoğu vaka, beynin konuşmadan sorumlu bölgelerinde hasara neden olan kafadaki travmatik yaralanma veya felçten sonra ortaya çıkıyor. Genellikle durum kalıcı değil ve örneğin hasta felçten kurtuldukça ortadan kalkıyor.
Yabancı Aksan Sendromu olarak adlandırılsa da, durum birisine gerçekten açıklanamaz yeni bir aksan vermiyor. Durumdaki kişilerin ürettiği seslerdeki değişiklik, muhtemelen çenelerinin ve dillerinin değişen hareketlerinden kaynaklanıyor. Mcyen'in durumunda da olduğu gibi, bir İrlanda aksanına sahip olduğuna inanmıyordu, sadece başkalarının ona en çok benzediğini söylediği şey buydu. Hastaların her zamanki seslerini taklit edemedikleri için alışılmadık bir aksanla konuşarak bu durumu bilinçsizce telafi ettiklerine inananlar var.
Dil bilimci Profesör Nick Miller, Independent'a verdiği demeçte şunları söylüyor: "Hastaların yabancı bir dilde konuştuğu fikri, konuşmacının ağzından ziyade dinleyicinin kulağındaki bir şeydir. Basitçe, konuşmanın ritmi ve telaffuzu değişir."
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