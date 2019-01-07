Android için EKG özellikli akıllı saat
Withings, EKG özellikli yeni saatlerini CES 2019'da duyurdu!
Withings, CES 2019'da iki yeni spor takipçisini duyurdu. Yeni cihazlardan biri, daha önce yalnızca Apple Watch Series 4'te gördüğümüz büyük bir yeniliği içeriyor.
Withings Move ECG, bir hibrit akıllı saat için bir ilk olan bir elektrokardiyogram monitörüne sahip. İlk bakışta geleneksel bir saat gibi görünüyor, ancak EKG Taşı içindeki gizli teknoloji, adım sayınızı ve genel kalp sağlığınızı izlemenize yardımcı oluyor.
EKG monitörü, atriyal fibrilasyon gibi kalp durumlarını saptamanıza imkan tanıyor, ve bu sorunun bu tür bir monitör olmadan tespit edilmesi zor olabiliyor.
Diğer akıllı saatler ve takipçiler gibi, Move ECG düzenli kalp atış hızı ölçümleri alabilir, ayrıca yakılan kalorilerinizi, hızınızı, mesafenizi, egzersiz rutinlerinizi ve yüksekliğinizi izleyebilir.
Saatin yüzündeki küçük bir gösterge, günlük adım sayma hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı gösteriyor ve ayrıca uykunuzu gece boyunca geçen süre ve aralıklarla ilgili istatistikler ile izler.
Withings'in söylediğine göre, batarya bir yıl boyunca dayanacak şekilde ayarlanmış olduğundan saati şarj etmek için geceleri çıkarmak zorunda kalmayacaksınız.
Saatin kendisi Withings Steel HR'ye benzeyen bir stile sahip, ancak siyah bir versiyon da dahil olmak üzere çeşitli cesur renklerde sunuluyor. Saatinizi siyah veya beyaz saat yüzüyle satın alabiliyorsunuz; ayrıca, aralarından seçim yapabileceğiniz parlak ve renkli kayışlardan oluşan bir geniş bir seçenek grubu bulunuyor.
Move ECG, 2019 yılının ikinci çeyreğinde sunulacak ve bu, Mart ve Temmuz sonu arasında herhangi bir zaman görebileceğimiz anlamına geliyor. Saatin 129.95 $ / 129.95 £ fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.
EKG özelliğini kullanıp kullanamayacağımız ise, ilgili devlet organlarının alacakları kararlara bağlı. ABD'de FDA onayına ihtiyacı olacak ve Withings şu anda bunu doğrulayamıyor.
Daha önce Apple Watch Series 4'te bir EKG monitörü görmemize rağmen, bu yine de ABD ile sınırlı bir özellik idi. Bu saat, EKG okuma yeteneğine sahip Android telefonlar ile uyumlu ilk tüketici ürünü olacak.
Ayrıca şirket, Withings Move adı verilen daha az zengin özellikli bir saati de duyurdu. Bu, hala sağlığınızı izleyebilen ve size sınırlı egzersiz bilgileri veren daha uygun fiyatlı bir etkinlik takipçisi olacak.
Saat 50 metreye kadar suya dayanıklı ve koşuya çıkmak istiyorsanız GPS bağlantısına sahip. Ancak bu saatte kalp atış hızı monitörü ve EKG monitörü bulunmuyor.
Pil ömrünün Withings Move'da 18 ay olduğu tahmin edilmektedir ve şirket, ABD ve İngiltere'de Şubat ayının başlarından itibaren piyasaya sürülecek beş renk seçeneğiyle 38mm saat için özelleştirilebilir bir görünüm sunuyor. Şu anda diğer ülkeler için yayınlanma zamanlamasını bilmiyoruz.
Withings Move fiyatı 69.95 $ / 59.95 £ (yaklaşık 110 $ AU) olarak belirlenmiş ve şu anda saatin ön siparişleri başlatılmış durumda.
Bunun yanı sıra şirket, Withings BPM Core adlı ürün grubu için yeni bir tıbbi ürünü de duyurdu. Bu, bir EKG monitörü ve kalp sağlığınızı izlemek için bir dijital stetoskop yanında, kan basıncınızı ölçmek için bir bileklik olarak tanımlanabilir.
Bir doktor kliniğinde kullanmış olabileceğiniz bir tansiyon aletine çok yabancı değil, ancak bu, evde tutabileceğiniz veya seyahat ederken yanınıza alabileceğiniz taşınabilir bir seçenek olacak.
Bu yılın ilerleyen saatlerinde piyasaya sürülecek olsa da, kesin bir yayım aralığı henüz belirlenmiş değil ve yaklaşık 249,95 $ / 249,95 £ tutarında mal olacak. BPM Core fitness tutkunları için bir cihaz değil ve bunun yerine tıbbi amaçlar için, ancak kalp sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyorsa, evde bulunması yararlı bir araç olabilir...
Levent Öztürk
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