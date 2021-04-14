Android'e İlginç Bir Özellik Daha: Heads Up Nedir; Ne İşe Yarıyor?

Google'ın Android işletim sistemi, dikkati dağılmış kullanıcıları aynı anda yürürken ve ekrana bakarken, bir push bildirimi yoluyla uyarmak için tasarlanmış yeni bir güvenlik özelliğine kavuşuyor. Yürürken bile telefonumuzu kullandığımız ve bunun da ciddi kazalara yol açabileceği bir çağda, akıllı telefon devriminin bu tehlikesini gidermek isteyen firmalar ilginç yöntemlerle geliyor. Google da bunlardan biri elbette.
Google, yürürken telefonlarımızı kullanmamızı engellemek için tasarlanan Heads Up adlı yeni bir Android özelliğiyle bu tehlikeli duruma son vermek için üzerine düşeni yapmayı hedefliyor. İlk olarak Google'ın Pixel 4a telefonunda görülen ve Jay Prakash Kamat tarafından Twitter'da paylaşılan, Google'ın Dijital Sağlık uygulamasının " Reduce Interruptions" bölümünde yeni bir "Heads Up" girişi bulundu. Digital Wellbeing uygulamasının beta sürümü, artık Google'ın uygulama marketi Play Store'da yayında, ancak şu anda Pixel olmayan Android cihazlara yüklenemiyor.
Heads Up nasıl çalışıyor?
Uygulamanın ayarlar sayfasında telefonunu kullanırken bir taraftan da yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir insanın çizimi yer alıyor. Çizimin tanımında "Watch your step with Heads Up" (Heads Up ile adımlarınıza dikkat edin) yazıyor. Uygulama telefonunuzu kullanırken bir taraftan da yürüyorsanız, bunu bırakıp çevrenizde ne olup bittiğini görmenize karşı sizi uyaran bir bildirim yayınlıyor.
Bu yeni özelliğin çalışabilmesi için uygulamanın Fiziksel Aktivite verilerine ve seçimlik olarak da konum bilgilerine erişebilmesine izin vermeniz gerekiyor. Bir kere ayarlandıktan sonra Heads Up uygulaması aktif olarak telefon kullanırken bir taraftan da yürümeye çalışıyorsanız hemen bir uyarı mesajı görüntülüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın