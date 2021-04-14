Android'e İlginç Bir Özellik Daha: Heads Up Nedir; Ne İşe Yarıyor?

Android'in Digital Wellbeing programı çerçevesinde işletim sistemine eklenen yeni bir özellik: Heads Up özelliği nedir; ne işimize yarayacak?

Google, Heads Up ile "telefona bakma" diyor

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