COVID-19 Aşısı, Vücudumuzu İnternete Bağlar mı? Sonunda Bu Soru da Soruldu!

Avustralya Sağlık Bakanlığı, aşı tavsiye sayfasındaki sorulara, şaşırtıcı bir soru daha ekledi: "COVID-19 aşıları beni internete bağlayabilir mi?" Bu sorunun siteye eklenmesi, ciddi sayıda insan tarafından sorulduğu anlamına geliyor. Sorunun cevabı ise kesin ve net: "Hayır."
Bu soruya verilen yanıt özetle şu şekilde: "Geliştirilmekte olan mRNA aşılarının bazıları, aşının hücrelerimize yavaşça dağılmasına yardımcı olabilecek hidrojel adı verilen bir malzemenin kullanılmasını içeriyor. Biyomühendisler pek çok farklı iş için benzer hidrojeller kullanıyor. Örneğin, vücudumuza yerleştirildikten sonra kök hücrelerin hayatta kalmasını sağlamak için hidrojellerden yararlandılar. Bu nedenle, bazı insanlar internete bağlanabilen elektronik implantlar için hidrojellere ihtiyaç olduğuna inanıyor. Ayrıca Pfizer aşısında hidrojel bulunmuyor."
Kurumun sayfasında, pek de şaşırtıcı olmayan şekilde şu soru da bulunuyor: "COVID-19 aşıları bir mikroçip veya herhangi bir izleme teknolojisi içeriyor mu?" Yanıt ise şu: "Geliştirilmekte olan COVID-19 aşılarının hiçbiri yazılım veya mikroçip içermiyor. İnsanları izlemek için kullanılamazlar" şeklinde veriliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın