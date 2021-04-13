COVID-19 Aşısı, Vücudumuzu İnternete Bağlar mı? Sonunda Bu Soru da Soruldu!

Resmi bir hükümet sitesinde, COvID-19 aşıları hakkında sorulan sorulara çok garip bir soru daha eklendi: "COVID-19 aşısı, vücudumuzu internete bağlar mı?" Peki, acaba bağlar mı?

COVID-19 aşısı bizi internete bağlar mı?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Enerjisi bitmeyen telefon: realme C15

Casper VIA F20: Her bütçeye uygun!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve akıllı telefonlar var
BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler
A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler
BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Beklenen Telefon İptal mi Ediliyor? İddia ve Resmi Açıklama Haberimizde...
Spotify, Yeni Sesli Asistanı ile Doğan Endişelere Resmi Olarak Cevap Verdi
Google, Bir Uygulamasını Daha Kapatmaya Hazırlanıyor
Homend Alex Robot Süpürge Tanıtıldı
Bir İddia Daha Gerçek Oldu; Microsoft Yine Satın Aldı!

 

 