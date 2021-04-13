COVID-19 Aşısı, Vücudumuzu İnternete Bağlar mı? Sonunda Bu Soru da Soruldu!

Resmi bir hükümet sitesinde, COvID-19 aşıları hakkında sorulan sorulara çok garip bir soru daha eklendi: "COVID-19 aşısı, vücudumuzu internete bağlar mı?" Peki, acaba bağlar mı?